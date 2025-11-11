Balıkesir'de 4.1 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Balıkesir'de 4.1 Büyüklüğünde Deprem

Balıkesir\'de 4.1 Büyüklüğünde Deprem
11.11.2025 05:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sındırgı'da meydana gelen depremde olumsuz bir durum yaşanmadı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 04.54'de merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KENTTE HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YAŞANMADI

Yerin 8.12 kilometre derinliğindeki sarsıntı, kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Çevre illerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: DHA

Balıkesir, Güvenlik, Sındırgı, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de 4.1 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mardin’de kavga ettiği kişiyi otomobil ile çarparak öldürdü Mardin'de kavga ettiği kişiyi otomobil ile çarparak öldürdü
Kayıp ihbarı yapılan adam otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti Kayıp ihbarı yapılan adam otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti
Apartmanın havalandırma boşluğuna atılan bebek hastaneye kaldırıldı Apartmanın havalandırma boşluğuna atılan bebek hastaneye kaldırıldı
Balıkesir Sındırgı’da 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha
Yok böyle maç Mourinho son saniye golüyle yıkıldı Yok böyle maç! Mourinho son saniye golüyle yıkıldı
Sadettin Saran’ın tribünlerle birlikte coştuğu anlar Sadettin Saran'ın tribünlerle birlikte coştuğu anlar

07:40
Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan ABD’de Esed çağrısı
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan ABD'de Esed çağrısı
07:25
Beyaz Saray’daki görüşmeye Trump’ın Erdoğan sözleri damga vurdu
Beyaz Saray'daki görüşmeye Trump'ın Erdoğan sözleri damga vurdu
07:18
Türkiye, Suriye ve ABD zirvesinde çarpıcı PKKYPG kararı
Türkiye, Suriye ve ABD zirvesinde çarpıcı PKK/YPG kararı
21:29
Balıkesir’de 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha
Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha
20:30
Bir ilkin gerçekleştiği zirvenin ardından kritik adım Sezar yaptırımları kaldırıldı
Bir ilkin gerçekleştiği zirvenin ardından kritik adım! Sezar yaptırımları kaldırıldı
20:11
Bahis oynadığı belirtilen 1024 futbolcuyu bekleyen ceza belli oldu
Bahis oynadığı belirtilen 1024 futbolcuyu bekleyen ceza belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2025 07:49:12. #7.11#
SON DAKİKA: Balıkesir'de 4.1 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.