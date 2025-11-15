Balıkesir\'de 4.1 Büyüklüğünde Deprem

10 Ağustos ve 27 Ekim tarihlerinde 6.1 büyüklüğündeki depremlerle sarsılan Balıkesir'in Sındırgı ilçesi aylardır beşik gibi sallanıyor. Deprem fırtınası yaşanan ilçede gece saatlerinde korkutan bir deprem daha meydana geldi.

4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA

AFAD'ın açıkladığı bilgilere göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 03.04'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilen ilçede meydana gelen depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.