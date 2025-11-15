Balıkesir'de 4.1 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
Yerel

Balıkesir'de 4.1 Büyüklüğünde Deprem

Balıkesir\'de 4.1 Büyüklüğünde Deprem
15.11.2025 03:44
AFAD, Sındırgı'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Derinlik 7 km.

10 Ağustos ve 27 Ekim tarihlerinde 6.1 büyüklüğündeki depremlerle sarsılan Balıkesir'in Sındırgı ilçesi aylardır beşik gibi sallanıyor. Deprem fırtınası yaşanan ilçede gece saatlerinde korkutan bir deprem daha meydana geldi.

4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA

AFAD'ın açıkladığı bilgilere göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 03.04'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilen ilçede meydana gelen depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

Beşik gibi sallanan ilçede korkutan bir deprem daha
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Balıkesir, Sındırgı, Deprem, Yerel, AFAD

Son Dakika Yerel Balıkesir'de 4.1 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika

SON DAKİKA: Balıkesir'de 4.1 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
