Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan saat 18.11'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 11.58 kilometre olarak ölçüldü. - ANKARA