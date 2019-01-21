Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Amatör Maçlarda Haftanın Sonuçları

Balıkesir'de Amatör Maçlarda Haftanın Sonuçları

1 saat önce

Balıkesir'de Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Küme maçları bu hafta da tüm heyecanı ile sürdü.

Balıkesir'de Amatör Maçlarda Haftanın Sonuçları, System.String[]
Balıkesir'de Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Küme maçları bu hafta da tüm heyecanı ile sürdü.

Balıkesir'de Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Küme merkez gruplarında oynanan karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:

Balıkesir Süper Amatör Lig

Yeni Sanayispor 1-0 Dursunbey Belediyespor

Küçükköy Belediyespor 2-3 Havran Fatih Belediyespor

Gönen Belediyespor 2-0 Gönen Reşadiyespor

Ayvalık Sakaryaspor 1-0 Barbarossefaspor

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor 1-0 Erdekspor

Bandırma Eti 2-1 Balya Belediyespor

Sındırgı Belediyespor 1-2 Bigadiç Belediyespor

Balıkesir 1. Amatör Lig Merkez A Grubu

Yakupköyspor 0-10 Uğur Grup Çayırhisar

Şabanlarspor 1-5 Nergizspor

Yenikavaspor 0-8 Mahmudiyespor

Tatlıpınarspor 2-7 Savaştepe Belediyespor

Kepsut Belediyespor 2-3 Etiborspor

Balıkesir 1. Amatör Lig Merkez B Grubu

Karesibeyi Vicdaniyespor 1-2 Hotaşlar Birlikspor

Ayşebacı Fatihspor 1-1 Ergamaspor

Gaziosmanpaşaspor 2-1 İvrindi Belediyespor

Halalcaspor 0-5 Susurlukspor - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:08 Kaynak: İHA

Merkez, Balıkesir, Spor
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