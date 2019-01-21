Balıkesir'de Amatör Maçlarda Haftanın Sonuçları
1 saat önce
Balıkesir'de Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Küme maçları bu hafta da tüm heyecanı ile sürdü.
Balıkesir
'de Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Küme maçları bu hafta da tüm heyecanı ile sürdü.
Balıkesir'de Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Küme merkez gruplarında oynanan karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:
Balıkesir Süper Amatör Lig
Yeni Sanayispor 1-0 Dursunbey
Belediyespor Küçükköy
Belediyespor 2-3 Havran Fatih
Belediyespor Gönen
Belediyespor 2-0 Gönen Reşadiyespor Ayvalık Sakaryaspor
1-0 Barbarossefaspor Balıkesir Büyükşehir Belediyespor
1-0 Erdekspor Bandırma
Eti 2-1 Balya
Belediyespor Sındırgı Belediyespor
1-2 Bigadiç
Belediyespor
Balıkesir 1. Amatör Lig Merkez
A Grubu
Yakupköyspor 0-10 Uğur Grup Çayırhisar
Şabanlarspor 1-5 Nergizspor
Yenikavaspor 0-8 Mahmudiyespor
Tatlıpınarspor 2-7 Savaştepe
Belediyespor Kepsut
Belediyespor 2-3 Etiborspor
Balıkesir 1. Amatör Lig Merkez B Grubu
Karesibeyi Vicdaniyespor 1-2 Hotaşlar Birlikspor
Ayşebacı Fatihspor 1-1 Ergamaspor Gaziosmanpaşaspor
2-1 İvrindi
Belediyespor
Halalcaspor 0-5 Susurlukspor - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:08 Kaynak: İHA
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