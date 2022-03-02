Balıkesir'de "anahtarlık tabanca" ele geçirildi - Son Dakika
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Balıkesir'de "anahtarlık tabanca" ele geçirildi

02.03.2022 21:52
Balıkesir'de "anahtarlık tabanca" ele geçirildi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan bir kişinin üzerinde yapılan aramada anahtarlık şeklinde tabanca ele geçirildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan bir kişinin üzerinde yapılan aramada anahtarlık şeklinde tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Yunus timleri şüphe üzerine R.A'yı durdurarak üzerini aradı.

Aramada, üzerinde bir otomobil firmasına ait amblem bulunan oto anahtarlığı ekiplerin dikkatini çekti.

Ekipler, yaptıkları inceleme sonucu söz konusu cihazın anahtarlık değil anahtarlık şeklinde, 6,35 milimetre çapında 2 mermi alan bir silah olduğunu tespit etti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan R.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Balıkesir, Hisarcık, Ayvalık, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de 'anahtarlık tabanca' ele geçirildi - Son Dakika


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