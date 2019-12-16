Balıkesir'de AVM'de cinayet - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de AVM'de cinayet - Son Dakika

Balıkesir'de AVM'de cinayet

6 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir AVM'de bıçaklı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

Balıkesir'de AVM'de cinayet, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir AVM'de bıçaklı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesinde bulunan bir AVM'de kasten yaralama olayı olduğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Y.İ. isimli bir kişinin kimliği belirsiz bir kişi tarafından karnından bıçaklandığı görüldü. Karnından yaralı olan Y.İ. Edremit Özel Hastanesine sevk edildi. Y.İ. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma tarafından yapılan çalışmalarda olay yerinden araç ile kaçan şühpelinin T.Y. olduğu tespit edildi. Cinayet zanlısı Narlı Mahallesi'nde aracı ve suçta kullanılan bıçak ile birlikte yakalandı. Konuyla ilgili Edremit Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, Edremit, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:39 Kaynak: İHA
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