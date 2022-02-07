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Balıkesir'de BİGEP ödül töreni düzenlendi - Son Dakika

Balıkesir'de BİGEP ödül töreni düzenlendi

07.02.2022 14:43
Balıkesir'de BİGEP ödül töreni düzenlendi

Balıkesir'de 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) sömestir dönemi ödül töreni düzenlendi.

Balıkesir'de 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) sömestir dönemi ödül töreni düzenlendi.

Öğretmenevi'nde düzenlenen program İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşuyla başladı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, burada yaptığı konuşmada, özellikle eğitim öğretim döneminin başlangıcında BİGEP ile oluşturulan enerjiyi tüm kente yaymak istediklerini söyledi.

Öğretmenleri ve öğrencileri gönülden tebrik ettiğini dile getiren Şıldak, şöyle konuştu:

"Evet, onlar güzel bir yolculukta güçlü bir şekilde, güçlü adımlarla kendilerinden emin şekilde ilerliyorlar. BİGEP hızla devam ediyor. Kabul gördü, bir benimseme ve sahiplenme oluştu. BİGEP zaten kendisi kendi başına bir şey değil. Aslında söylediği şey 'Hep beraber başaralım. Birlikte yapalım. Ben sana enerji vereyim. Sen bana enerji ver. Sinerji patlaması olsun, iletişim olsun, bir hedef ve rekabet olsun'. Çocuklarımız bunu en güzel şekilde yapıyor. Diğer arkadaşlara da örnek oluyorlar."

Programda, konuşmaların ardından öğretmen ve öğrencilere ödülleri verildi.

Törene, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Belgin Uygur ve Yavuz Subaşı, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Birol Şahin, Balıkesir Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Narlı, Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hatice Dost, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, siyasi parti ve sendikaların temsilcileri, kurum amirleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Etkinlik, öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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İstiklal Marşı, Hasan Şıldak, Öğretmenevi, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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