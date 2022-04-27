Balıkesir'de bulunan özelliğini kaybetmiş el bombalarının incelemesi tamamlandı - Son Dakika
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Balıkesir'de bulunan özelliğini kaybetmiş el bombalarının incelemesi tamamlandı

27.04.2022 09:54

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki inşaat kazısı sırasında bulunan patlayıcı özelliğini kaybetmiş 831 el bombasının incelenmesi tamamlandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki inşaat kazısı sırasında bulunan patlayıcı özelliğini kaybetmiş 831 el bombasının incelenmesi tamamlandı.

Yüzüncüyıl Mahallesi 1565. Sokak'ta, 3 gün önce temel kazısı yapıldığı esnada bulunan çok sayıda el bombası, İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ve Bomba İmha İnceleme Büro Amirliği ekiplerince incelendi.

Yapılan çalışmalarda, toplam 831 bombanın 346'sının içi boş Osmanlı fitilli, 310'unun dolu Osmanlı fitilli, 105'inin dolu Alman M24, 65'inin boş Osmanlı ve 5'inin dolu Osmanlı el bombası olduğu tespit edildi.

Bombaların ekiplerce imha edileceği öğrenildi.

Balıkesir'de bulunan özelliğini kaybetmiş el bombalarının incelemesi tamamlandı
Balıkesir'de bulunan özelliğini kaybetmiş el bombalarının incelemesi tamamlandı
Balıkesir'de bulunan özelliğini kaybetmiş el bombalarının incelemesi tamamlandı
Balıkesir'de bulunan özelliğini kaybetmiş el bombalarının incelemesi tamamlandı

YORUMLAR
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Bandırma'da çuvallar içinde patlayıcı özelliğini yitirmiş el bombaları bulundu Bandırma'da çuvallar içinde patlayıcı özelliğini yitirmiş el bombaları bulundu BALIKESİR - İnşaat kazısında çok sayıda içi boş el bombası gövdesi bulundu (2) BALIKESİR - İnşaat kazısında çok sayıda içi boş el bombası gövdesi bulundu (2)

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de bulunan özelliğini kaybetmiş el bombalarının incelemesi tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir'de bulunan özelliğini kaybetmiş el bombalarının incelemesi tamamlandı - Son Dakika
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