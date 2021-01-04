Balıkesir'de devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Çevredekilerin ihbarının ardından olay yerine 112 Acil Servis , itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Balıkesir 'in Kepsut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Avrupa, Dağlık Karabağ'da savaşın sonucunu tayin eden Türk SİHA'ları için sıraya girdi

Herkes bunu merak ediyordu! İşte MasterChef Türkiye 2020'nin büyük ödülü

Ümraniye'de kuryeli motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü

Çocukları olmadığı halde onları görmek istediğini söyleyen vatandaş, intihara kalkıştı

Son Dakika! Bakan Koca'dan SMA hastaları için başlatılan kampanyaya tepki: Buna hiç kimsenin alet olmaması gerekir