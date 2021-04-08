Balıkesir'de eşi tarafından satırla yaralandığı iddia edilen kadın hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesinde eşini satırla yaraladığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, Altınkum Mahallesi'nde yaşayan İsmail T. (60) ile eşi Nurhan T. (56) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail T, evdeki satırla eşini kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Nurhan T, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli eş, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Görgü tanıklarından Halil Akbıyık, AA muhabirine, evden kavga sesler duyduğunu söyledi.

İsmail T'nin bir süre sonra elinde satırla dışarı çıktığını belirten Aybıyık, "Polisi kendisi aradı. Bir de engelli kızı vardı içeride. Polis geldi olaya el koydu. Kızımızı ambulans aldı." ifadesini kullandı.