Balıkesir'de etnografya galerisine dönüştürülen eski köy okulu konuklarını geçmişe götürüyor - Son Dakika

Balıkesir'de etnografya galerisine dönüştürülen eski köy okulu konuklarını geçmişe götürüyor

11.04.2021 11:03
Balıkesir'de etnografya galerisine dönüştürülen eski köy okulu konuklarını geçmişe götürüyor, System.String[]

Balıkesir'in Balya ilçesinde yer alan Akbaş Etnografya Galerisi, ziyaretçilerini adeta geçmişe götürüyor.

Balıkesir'in Balya ilçesinde yer alan Akbaş Etnografya Galerisi, ziyaretçilerini adeta geçmişe götürüyor.

İlçeye bağlı Akbaş köyünün ileri gelenlerinden Ahmet Akbaş ve vatandaşlar tarafından yapılan ilkokul, 1991 yılına kadar hizmet verdi.

Yaklaşık 10 yıl boş kalan bina, okulun ilk öğrencilerinden merhum Astsubay Mustafa Dayıcan'ın kızı Psikolog Dr. Gülay Dayıcan'ın girişimleriyle restore edildi.

2010 yılının kasım ayında "Akbaş Etnografya Galerisi ve Çok Amaçlı Köy Konağı" olarak yeniden hizmete açılan binada okulun eşyaları, öğrencilere ait kayıtlar, sıralar, kara tahta ve kitaplar sergileniyor.

90 yıl önce görev yapan öğretmenlerin ve öğrencilerin fotoğraflarının da yer aldığı galeri, Cumhuriyet tarihinin anılarını bünyesinde barındırıyor. Ayrıca galeride o döneme ait bazı eşyalar ve malzemeler de sergileniyor.

Müze tadında düzenlenen etnografya galerisi, tarihsel anlamı ve içindeki manevi değerleriyle geçmişi adeta bugüne taşıyor.

"Burası benim için buram buram tarih kokuyor"

Akbaş Köyü Yardımlaşma ve Güzelleştirme Derneği Başkan Yardımcısı ve okulun öğrencilerinden Ömer Lütfü Yıldız, AA muhabirine, kendisinin de bu okuldan mezun olduğunu söyledi.

O dönemde çok güzel eğitim aldıklarını belirten Yıldız, "Öğretmenlerimiz bizi gruplara bölerdi, o sayede daha rahat sosyalleştik ve çok iyi bir eğitim aldık. Burada çok güzel deneyler yaptık. O dönemki kısıtlı imkanlara rağmen çok güzel eğitim aldığımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Hatıralarını paylaşan Yıldız, şöyle konuştu:

"Bizim İsmail Dereli diye bir öğretmenimiz vardı. Köylü ile okulun kaynaşmasını çok güzel bir şekilde sağladı. Biz küçücük bir okul salonunda çok güzel tiyatrolar yaptık. Burada çok güzel sosyal etkinliklerimiz oluyordu. Ben o günlerimi hiç unutamıyorum. Okul yıllarımızda çok güzel günlerimiz geçti. Daha sonra burası kapanınca biz çok üzüldük. Burası çok atıl bir vaziyetteydi. Dernek Başkanımız Gülay Hanım bu duruma el attı. Hep beraber bir ekip çalışması yaptık. Burayı o durumdan şu anki haline getirdik. Bence çok güzel oldu, burayı tekrar günümüze kazandırmış olduk.

Burası benim için buram buram tarih kokuyor, çocukluğumdan bu yana yaşadığım günleri burada görebiliyorum. Gelen misafirler burayı çok beğeniyorlar, duygulanıyorlar ve buradaki emeği görüyorlar. Bizlere teşekkür ediyorlar."

"Buraya gelen insanlar çok duygulanarak geri dönüyorlar"

Etnografya Galerisi Müdürü Nurcan Akyol da galeride okulun içindeki malzemelerin yanı sıra köy halkının eskiden kullandığı eşyaların da sergilendiğini dile getirdi.

Odanın birinin okula ait olduğunu ifade eden Akyol, şunları kaydetti:

"Buraya gelen insanlar çok duygulanarak geri dönüyorlar. İnsanlar buraya geldiklerinde yaşadıkları eski anıları canlanıyor. Zamanında burada okuyup şimdi ziyarete gelenler çok farklı hissediyor. Dışarıdan ziyarete gelenlerin de çocukluk anıları canlanıyor. İnsanlar buradan çok güzel duygularla ayrılıyorlar. Edremit-Ayvalık'a tatile gidenler bize mutlaka uğruyorlar. Yazın daha çok ziyaretçilerimiz oluyor. Okullar, gezi turları düzenleyerek burayı ziyarete geliyor. Öğrenciler, hiç görmedikleri eski eşyaları burada inceliyorlar."

Ahmet Akbaş, Balıkesir, Astsubay, Gülay, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Balıkesir'de etnografya galerisine dönüştürülen eski köy okulu konuklarını geçmişe götürüyor - Son Dakika


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