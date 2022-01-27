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Balıkesir'de hafriyat çalışmasında toprak kayması meydana geldi; 2 apartman boşaltıldı - Son Dakika

Balıkesir'de hafriyat çalışmasında toprak kayması meydana geldi; 2 apartman boşaltıldı

27.01.2022 11:54

BALIKESİR'in Karesi ilçesinde, hafriyat çalışması yapılan arsada toprak kayması meydana geldi.

BALIKESİR'in Karesi ilçesinde, hafriyat çalışması yapılan arsada toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması yaşanan alanın yanında, bulunan 2 apartmandaki toplam 18 dairede oturanlar tedbir amaçlı boşaltıldı.

Karesi ilçesi Atatürk Mahallesi Keçeci Sokakta yapılacak olan apartmanın hafriyat çalışmaları sırasında, saat 22.00'de toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine zabıta, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Zabıta ekipleri tarafından hafriyat çalışmasının yapıldığı alanın yanında bulunan sokakların girişleri kapatıldı. Toprak kaymasının olduğu bölgeye birkaç metre mesafede toplam 18 hanenin bulunduğu 2 apartmanda yaşayan vatandaşlar evlerinden tahliye edildi. Tahliye edilen vatandaşlar geceyi güvenli şekilde geçirmeleri için yakında bulunan polisevi ve otellere yerleştirildi.

Bölgede güvenlik önlemlerinin alındığını bildiren Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, "Atatürk Mahallesinde, Eski Vali Konağı dediğimiz bölgedeyiz. Burada yapımı devam eden inşaatın, hafriyat aşamasının sonuna gelinmiş ama su patlamasından ötürü toprak kayması oluşmuş. Biz yine de herhangi bir risk oluşturmaması adına toprak kaymasının yanındaki 2 apartmanı boşalttık. Tedbir amacıyla boşalttığımız apartmanların bir tanesinde 11 hane, diğerinde 7 hane bulunuyordu. Vatandaşlarımızı da en yakın otellerimize ve polis evine yerleştirdik. İnşallah sabah Allah nasip ederse burada yastıklama ve dolgusunu yaparak da her türlü önlemi almaya çalışıyoruz. Burada yaşayanlarımıza ve bu inşaatı yapanlara da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Balıkesir'de hafriyat çalışmasında toprak kayması meydana geldi; 2 apartman boşaltıldı
Balıkesir'de hafriyat çalışmasında toprak kayması meydana geldi; 2 apartman boşaltıldı
Balıkesir'de hafriyat çalışmasında toprak kayması meydana geldi; 2 apartman boşaltıldı

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Zabıta, Polis, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de hafriyat çalışmasında toprak kayması meydana geldi; 2 apartman boşaltıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir'de hafriyat çalışmasında toprak kayması meydana geldi; 2 apartman boşaltıldı - Son Dakika
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