Balıkesir'de Heyelan...kökünden Sökülen Ağaç Evin Üzerine Devrildi
1 saat önce
Balıkesir'de heyelan...Kökünden sökülen ağaç evin üzerine devrildiBALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde aşırı yağış sebebiyle toprak kayması oldu.
Balıkesir
'de heyelan...Kökünden sökülen ağaç evin üzerine devrildi
BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit
ilçesinde aşırı yağış sebebiyle toprak kayması oldu. Toprak kaymasında bir ev ve yol hasar gördü.
Edinilen bilgiye göre, Altınoluk
Şahindere Mahallesi Boğaz Caddesi 6. Sokak'ta toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması sebebiyle yazlık olarak kullanılan ve boş olan bir evde maddi hasar meydana geldi. Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
ekipleri bölgede tedbir alarak kayma olan sokağı insan ve araç trafiğine kapattı. Toprak kayması ise amatör kameralara yansıdı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:57 Kaynak: İHA
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