Balıkesir'de kayıp olarak aranan emekli öğretmen, sahilde ölü bulundu

13.03.2026 08:55
Bandırma'da 7 Mart'tan beri kayıp olarak aranan emekli öğretmen Ahmet Baysal'ın sahil kenarında ölüsü bulundu. Baysal'ın hareketsiz halde bulunan bedeni, ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından tespit edildi. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Baysal'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde 7 Mart'tan beri kayıp olarak aranan emekli öğretmen Ahmet Baysal (66), sahilde ölü bulundu.

Bandırma ilçesinde yaklaşık 6 günüdür kayıp olarak aranan emekli öğretmen Ahmet Baysal, dün akşam saatlerinde Sahil Yenice köyü yakınlarında deniz kıyısında hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler tarafından yapılan kontrolde Baysal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Baysal'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (

Kaynak: DHA

