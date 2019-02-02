Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Kaza: 1 Ölü

Balıkesir'de Kaza: 1 Ölü

56 dakika önce

BALIKESİR (İHA) – Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde özel oto ile tırın kafa kafaya çarpıştığı kazada, araç içinde sıkışan şoför hayatını kaybetti.

Balıkesir'de Kaza: 1 Ölü, System.String[]
BALIKESİR (İHA) – Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde özel oto ile tırın kafa kafaya çarpıştığı kazada, araç içinde sıkışan şoför hayatını kaybetti.

Kaza öğle saatlerinde kırsal kesimde bulunan Hisar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nahit C. (55) idaresindeki 10 RP 492 plakalı özel oto ile Ersin S. idaresindeki 10 EG 673 plakalı beton tırı kafa kafaya çarpıştı. Özel araçta sıkışarak hayatını kaybeden şoförün cesedi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından çıkartılırken, jandarmanın kaza ile ilgili araştırması sürüyor. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 05:53 Kaynak: İHA

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