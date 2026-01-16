Balıkesir\'de Kaza: Anne ve Kızı Yaralandı

Balıkesir'de kontrolden çıkan otomobilin şarampole uçtuğu kazada anne ve kızı yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Altıeylül ilçesi Küçükbostancı Mahallesi'nde, G.Ç. idaresindeki 10 KD 825 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada anne G.Ç. ve kızı M.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Anne ve kızı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR