Balıkesir'de "Kitap Sizden Çaylar Bizden" etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir'de 'Kitap Sizden Çaylar Bizden' etkinliği - Son Dakika

Balıkesir'de "Kitap Sizden Çaylar Bizden" etkinliği

6 saat önce

Balıkesir Karesi Belediyesi Kent Konseyi Kültür ve Sanat Çalışma Grubu tarafından "Kitap Sizden Çaylar Bizden" kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Balıkesir'de

Balıkesir Karesi Belediyesi Kent Konseyi Kültür ve Sanat Çalışma Grubu tarafından "Kitap Sizden Çaylar Bizden" kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Karesi Kent Konseyi, Zağnos Paşa Camisi yanındaki bedesten alanındaki bir kafede okumayı yaygınlaştırmak amacıyla "Kitap sizden çaylar bizden" sloganıyla bir etkinlik düzenledi.

Etkinliğe, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mürsel Sabancı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Karesi Kent Konseyi Başkanı Şaban Akkol, Kültür ve Sanat Çalışma Grubu Başkanı Sevinç Özden, Ekol Hastanesi Balıkesir spor Kulüp Başkanı Kadir Dağlı ve futbolcular, Avrupa şampiyonu boksör Ali Eren Demirezen, Türk Eğitim Vakfı (TEV) Balıkesir Şube Başkanı Jale Bayraktar ve çok sayıda aile çocuklarıyla katıldı.

Kitap okuyan vatandaşlara çay ikramı yapıldı, etkinlik sonunda ise isteyenler kırsal mahallerdeki okullarda kütüphane oluşturması amacıyla kitaplarını Karesi Kent Konseyi'ne bağışladı.

Karesi Belediye Başkanı Orkan, yaptığı konuşmada, kitap okuma etkinliğine sanat, spor ve siyaset camiasının yanı sıra kent halkının çocuklarıyla birlikte yoğun ilgi göstermesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kent Konseyi, Balıkesir, Karesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 02:32 Kaynak: AA
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