Balıkesir'de komşusu tarafından tüfekle vurulan kişi öldü - Son Dakika

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Balıkesir'de komşusu tarafından tüfekle vurulan kişi öldü
6 saat önce
Balıkesir'in Havran ilçesinde, komşusu tarafından tüfekle vurulan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Balıkesir'in Havran ilçesinde, komşusu tarafından tüfekle vurulan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
İddiaya göre, Kırsal Hallaçlar Mahallesi'nde oturan Rahmi Dedeoğlu (42), henüz bilinmeyen bir nedenle komşusu Yılmaz Bulcan tarafından tüfekle vuruldu.
Yakınlarının Edremit'teki özel bir hastaneye kaldırdığı Dedeoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaçan Bulcan, jandarma ekiplerince yakalandı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Dedeoğlu'nun cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 06:44 Kaynak: AA
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