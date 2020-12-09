Balıkesir'de Kovid-19 nedeniyle iki mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde kırsal iki mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kırsal Gebeçınar ve Gümeli mahallelerinde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Mahallerde çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu ifade edilen açıklamada, salgının yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının bugün yürürlüğe girdiği bildirildi.