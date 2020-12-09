Balıkesir'de Kovid-19 nedeniyle iki mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

Balıkesir'de Kovid-19 nedeniyle iki mahalle karantinaya alındı

09.12.2020 23:07
Balıkesir'de Kovid-19 nedeniyle iki mahalle karantinaya alındı, System.String[]

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde kırsal iki mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinaya alındı.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde kırsal iki mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kırsal Gebeçınar ve Gümeli mahallelerinde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Mahallerde çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu ifade edilen açıklamada, salgının yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının bugün yürürlüğe girdiği bildirildi.

Balıkesir, İvrindi, Gümeli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de Kovid-19 nedeniyle iki mahalle karantinaya alındı - Son Dakika


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