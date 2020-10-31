Balıkesir'de kumar oynayan 6 kişiyi suç üstü yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'de kumar oynayan 6 kişiyi suç üstü yakalandı

31.10.2020 17:25
Balıkesir'de kumar oynayan 6 kişiyi suç üstü yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Karesi ilçesinde polis ekipleri kumar oynanan bir derneğe yaptıkları baskında kumar oynayan 6 kişiyi suç üstü yakaladı.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde polis ekipleri kumar oynanan bir derneğe yaptıkları baskında kumar oynayan 6 kişiyi suç üstü yakaladı. Kumar oynanan mekanda, kumar oynamak için materyalleri, içki, sigara ve 3 bin 100 lira para ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde; Karesi İlçesi Dumlupınar Mahallesinde bulunan bir dernekte kumar oynatıldığı tespit edilmesi üzerine; adli makamlardan alınan arama kararına istinaden yapılan arama neticesinde 6 kişinin "Var Var" tabir edilen Kumar oyunu oynarken suçüstü yakalandı, yapılan aramalarda, 3 bin 100 TL para, 9 deste iskambil oyun kağıdı, 5 adet masa, 35 adet sandalye, 15 servis sehpası, 4 adet güvenlik kamera cihazı, 1 adet kayıt cihazı, 1 adet monitör ile Perakende satış ruhsatı olmadan kumar oynayan şahıslara satış için bulundurulan 74 paket muhtelif markalarda sigara, 16 adet kutu bira, 3 adet 35 cc rakı, 2 adet şarap bulundu. 4207 ve 4733 Sayılı Kanunlar Mülkiyetin Kamuya geçirilmesi için kapsamında muhafaza altına alındı.

Dernek içerisinde yakalanan; Şüpheliler dahil, 13 şahıs hakkında her şahıs için Kabahatler Kanunun 34. Maddesi "Kumar Oynamak" kapsamında bin 225 TL, maske kullanmadıkları ve Sosyal Mesafeyi ihlal ettikleri için 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet kapsamında 900 TL, Dernek Yönetim Kurulu Başkanına ise dernek içerisinde oyun oynatmak suçundan 3 bin 180 TL olmak üzere Genel Toplamda: 31 bin 925 TL idari yaptırım uygulandı. Kumar oyunlarını organize eden, kurucu üyelerden olan ve arama esnasında dernekte bulunan İ.K., S.K., T.Ö., İ.K., A.F.A., H.O.ve A.K. isimli 7 şahıs ile dernekte bulunmayan 12 şahıs olmak üzere toplam 19 şüpheli şahıs hakkında ise "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem yapıldı. - BALIKESİR

Balıkesir'de kumar oynayan 6 kişiyi suç üstü yakalandı
Balıkesir'de kumar oynayan 6 kişiyi suç üstü yakalandı

Türk Lirası, Balıkesir, Karesi, Kumar, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de kumar oynayan 6 kişiyi suç üstü yakalandı - Son Dakika


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