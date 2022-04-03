Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

03.04.2022 16:17
Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi sınırlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi sınırlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Kütahya sınırında yer alan Derecikören ile Kızılcık mahalleleri arasındaki karaçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 2 ilk müdahale, 2 su ikmal aracı ve 5 arazözle yangına müdahale ediyor. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünden de 8 arazözün bölgeye takviye amaçlı gönderildiği belirtildi.

Ekiplerin örtü yangını şeklindeki alevleri söndürme çalışması gönüllülerin de müdahalesiyle sürüyor.

YORUMLAR
500
Kütahya'da orman yangını Kütahya'da orman yangını Balıkesir'de gece boyunca çıkan 3 orman yangını söndürüldü Balıkesir'de gece boyunca çıkan 3 orman yangını söndürüldü

Derecikören, Balıkesir, Kütahya, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor - Son Dakika


Son Dakika
15:58 ABD'de silahlı saldırı: 6 kişi öldü, 9 kişi yaralandı!
15:55 Ormanda belirdi, köylüler paniğe kapıldı! 500 kilo ağırlığındaki ayı zor zapt edildi
15:53 Süper Lig'de yok böyle maç! Kırmızı kartlar, goller ve son saniye penaltısı
15:50 Eşi ve oğlunu pompalıyla öldüren babanın sağ kalan yaralı kızı olanları anlattı!
15:32 Dünya starı Luis Saurez Süper Lig'e geliyor!
15:21 Gökhan Çıra: Ben ayrıcalıklı muamele görmedim
15:18 Son dakika! Kremlin'den mesaj: Avrupa, Rusya ile diyalog tesis etmek zorunda
14:13 Ukraynalı siviller yüzlerce Rus askerine zehirli kek verdi!
13:49 Rıdvan Dilmen kameraya bakıp isyan etti: Ali Bey benden özür dilesin
13:42 Dünyanın en büyük kargo tipi uçağı enkaza dönmüş! Pilotu, bu uçağı görüntüledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2022 16:23:23. #1.13#
SON DAKİKA: Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement