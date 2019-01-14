Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Piliç Firması Sahibi 2 Kişiye Fetö Gözaltısı (Arşiv)

Balıkesir'de Piliç Firması Sahibi 2 Kişiye Fetö Gözaltısı (Arşiv)

19 dakika önce

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, 2'si piliç firması, 1'i ecza deposu sahibi 3 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'de Piliç Firması Sahibi 2 Kişiye Fetö Gözaltısı (Arşiv), System.String[]
BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, 2'si piliç firması, 1'i ecza deposu sahibi 3 kişi gözaltına alındı.

Bandırma ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri tarafından, bu sabah saatlerinde FETÖ/PDY silahlı törer örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, Şeker Piliç'in sahiplerinden olan K.B. ve O.B. ile ecza deposu sahibi A.Ç. gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - Balıkesir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:57 Kaynak: DHA

Bandırma, Balıkesir, Güncel
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