Operasyonlarda yapılan aramalarda 1080 sentetik ecza hap, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 7 fişek ve suçtan kazanıldığı değerlendirilen 25 bin 95 lira ele geçirildi.

Kaynak: AA

Balıkesir, Edremit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de yakalanan 61 uyuşturucu şüphelisinden 12'si tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.