Balıkesir'de Sivil Havacılık Ziyareti

Balıkesir\'de Sivil Havacılık Ziyareti
29.01.2026 10:43
Edremit Ticaret Odası, Dr. Gülaçtı Şen ve İsmail Gökhan Şen'i ağırladı, karşılıklı görüş alışverişi yapıldı.

Balıkesir Üniversitesi Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu Havacılık Yönetimi Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Gülaçtı Şen ve Edremit Ticaret Odası üyesi iş insanı İsmail Gökhan Şen, Edremit Ticaret Odası'nı ziyaret etti.

Edremt Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin konukları ile yakından ilgilendi. Ziyaret sırasında Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Fatih Ergün ile Genel Sekreter Recep Akgün hazır bulundu. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyarette, nazik ziyaretlerinden dolayı konuklara teşekkür edildi. - BALIKESİR

