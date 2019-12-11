Balıkesir'de tırla otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Nuribe K. ve Zülbiye Ç. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta yaklaşık 6 metre yükseklikten şarampole devrildi.

Balıkesir 'de tırla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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