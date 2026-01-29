Balıkesir'de Toprak Kayması: Tren Raydan Çıktı - Son Dakika
Balıkesir'de Toprak Kayması: Tren Raydan Çıktı

Balıkesir'de Toprak Kayması: Tren Raydan Çıktı
29.01.2026 01:21
Balıkesir'de toprak kayması sonucu tren raydan çıktı, yolcular otobüslerle tahliye edildi.

Balıkesir'de toprak kayması nedeniyle lokomotifi ve bir vagonu raydan çıkan trenin yolcuları otobüslerle nakledildi.

Bandırma-İzmir seferini yapan 6 Eylül Ekspresi'nin lokomotifi ile bir vagonu, Balıkesir'in Savaştepe ilçesi Kocabıyıklar Mahallesi yakınlarında meydana gelen toprak kayması nedeniyle raydan çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Trenin yaklaşık 150 yolcusu, bölgeye sevk edilen otobüslerle nakledildi.

Lokomotif ve vagonların en yakın istasyona çekilmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Doğal Afet, Acil Durum, Balıkesir, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

