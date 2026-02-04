Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 17 Tutuklama - Son Dakika
Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 17 Tutuklama

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 17 Tutuklama
04.02.2026 14:10
Jandarma operasyonlarında 127 şüpheli gözaltına alındı, 17'si tutuklandı, büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

BALIKESİR'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 127 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde imal ve satışını engellemeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ocak ayı boyunca 'torbacı' olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satan kişiler ile ana dağıtıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Ayvalık, Altıeylül, Balya, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Karesi, Savaştepe ve Susurluk ilçelerinde toplam 97 olaya müdahale edildi. Adreslerde yapılan aramalarda 127 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, araç ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 95 bin 975 sentetik hap,10 ecstasy hap, 19 gram metamfetamin, 229 gram esrar, 53 gram kokain, 50 gram skunk, 23 gram bonzai, 145 gram sentetik uyuşturucu madde, 38 uyuşturucu kullanma aparatı, 15 cep telefonu ve hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 406 bin 985 lira ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA

