Balıkesir'de uyuşturucuyla mücadele projesi sürüyor - Son Dakika

Balıkesir'de Vali Hasan Şıldak öncülüğünde yürütülen Umuda Kapı Açıyorum, Hayata Tutunuyorum adlı uyuşturucuyla mücadele projesi kapsamında yapılan çalışmalar ve belirlenen yeni hedeflerin görüşüldüğü bir toplantı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünde yapılan toplantıda ilk olarak Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Esin Çakmak proje kapsamında yapılan çalışmaları anlattı.

Uyuşturucuyla mücadele projesine başvuran kişilerin sadece tedavi ve rehabilite edilmediğini, topluma uyumlu hale getirilmesinin projenin püf noktasını oluşturduğunu söyleyen Vali Şıldak ise "Yaklaşık bir buçuk yılı geride bıraktığımız projemizde başvuran kişileri ara vermeksizin bir takip altında tutuyoruz. Bu takibi kişiyi sıkmadan, onu rahatlatan bir esneklik içerisinde, bir o kadar da disiplinle yapıyoruz.Bu önemli uyum sürecini sağlayan, projenin farkını oluşturan asıl temel nokta istihdam sağlamasıdır. İstihdam boyutunda İŞKUR sağladığı destekle 48 kişinin kamu kurumlarında basit işlerde istihdam edilmesi gerçekleşti." şeklinde konuştu.

Vali Şıldak, "Projenin mesleki eğitim boyutunu güçlendirmek istediklerini, söz konusu kişilerin sosyal hayatta intibak etmelerinin önemini bildiklerini ifade etti.

Uyuşturucuya sürüklenmiş kişileri devletin sosyal bir projeyle kucakladığına değinen Vali Şıldak, "Zehir tacirlerine, bu işin ticaretini yapanlara büyük bir mesaj veriyoruz. Devlet olarak, kamu olarak, sivil toplum ve odalarımız olarak bu kişilerin yalnız olmadığını söylüyoruz. Devlet sadece jandarma, emniyet, sahil güvenlik olarak bu mücadeleyi vermiyor, sadece yakalayıp adalete teslim etmiyor. Öyle bir kucak açıyor ki bütün kurumlarıyla adeta kol kanat geriyor. Bu vatandaşlarımızın her birinin her aşamasını takip ediyoruz. Özellikle işe yerleştirme sürecinde ben artık hepsini isim isim biliyorum. Bundan sonraki aşamada bu süreci yeni bir dönem olarak el birliğiyle çok daha güçlü yürütelim." dedi.

Sözlerine 40 yataklı bir AMATEM yapımının Sağlık Bakanlığının yatırım programına alındığı müjdesiyle devam eden Şıldak, 100 yataklı bir akıl ve ruh hastalıkları hastanesinin de yapım programına girdiğini açıkladı.

Toplantıya Vali Hasan Şıldak'ın yanı sıra Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İlter Kuş, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, İl Emniyet Müdür Vekili İlyas Eryılmaz, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb.Tarık Hekimoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mürsel Sabancı, proje paydaşı kamu kurumları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Öte yandan toplantının ardından projeye dahil olan kişilerin sosyal uyum ve rehabilitasyon sürecinde yaptıkları resimlerden oluşan sergiyi gezen Vali Şıldak, bağımlı bir hayatı yeni bir umut kapısı açarak terkeden kişileri, gösterdikleri azimli ve kararlı duruşları dolayısıyla tebrik etti.