Balıkesir'de yurtta karantinada kalanlar fidan dikti - Son Dakika

Suudi Arabistan ve Kazakistan'dan Balıkesir'e getirilerek yurtta karantinaya alınan vatandaşlar fidan dikimi gerçekleştirdi.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hasan Basri Çantay Yurdu'nda gözlem altında tutulan 331 Türk vatandaşı için çeşitli programlar gerçekleştiriliyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu tarafından misafir edilen vatandaşlar adına dağıtılan fidanlar, yurdun bahçesine dikildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arıcıoğlu, Yurtta kalan vatandaşlara moral motivasyon sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Etkinliği sosyal mesafe kurallarına uyarak gerçekleştirdiklerini bildiren Arıcıoğlu, "Misafirlerimizi şehrimizde geçirdikleri bu dönem için güzel anılarla memleketlerine uğurlamak istiyoruz. Bu süreçte onlara hizmet edenleri ve salgınla fedakarca mücadele eden sağlık çalışanlarımızı böyle bir etkinlikle anmak istedik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadesinde bulundu.