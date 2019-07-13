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Balıkesir'de zincirleme trafik kazası: 9 yaralı

4 saat önce

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Balıkesir'de zincirleme trafik kazası: 9 yaralı, System.String[]
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Rıfat Ateşoğlu (23) yönetimindeki 34 SZ 2574 plakalı otomobil, Susurluk- Bursa kara yolunun 3. kilometresinde Selçuk Memiş'in (20) kullandığı 35 AP 1940 plakalı kamyonete çarptı. Savrularak karşı şeride geçen her iki araca çarpan Turhan Durmaz idaresindeki 39 AAF 737 plakalı otomobil de kazaya karıştı.
Sürücüler Ateşoğlu, Memiş ve Durmaz ile araçlarda bulunan Osman Uyanık (29), Kürşat Kula (19), Rasim Ünal (28), Adem Çiçekli (25), Nezife (31) ve Özge Durmaz (3) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılarak Susurluk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
Balıkesir, Susurluk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 11:59 Kaynak: AA
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