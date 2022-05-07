BALIKESİR - Tahtacı Türkmenleri mezarlıkta Hıdırellez geleneğini yaşatıyor - Son Dakika
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BALIKESİR - Tahtacı Türkmenleri mezarlıkta Hıdırellez geleneğini yaşatıyor

07.05.2022 15:38

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı kırsal Tahtakuşlar Mahallesi mezarlığındaki "Hıdırellez" geleneği, bölgede yaşayan Tahtacı Türkmenleri tarafından asırlardır yaşatılıyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı kırsal Tahtakuşlar Mahallesi mezarlığındaki "Hıdırellez" geleneği, bölgede yaşayan Tahtacı Türkmenleri tarafından asırlardır yaşatılıyor.

Edremit Körfezi'ndeki Burhaniye, Ayvalık ve Edremit ilçelerinde yaşayan Tahtacı Türkmenleri, Kazdağları eteklerindeki Tahtakuşlar Mahallesi'nin mezarlığında buluştu.

Türkmenler, 2006'da vefat eden Türk Halk Müziği ve TRT sanatçısı Ali Ekber Çiçek'in kabrinin de bulunduğu mezarlığa gelerek temizlik yaptı.

Kabristanı güllerle donatan ve dua eden vatandaşlar, yanlarında getirdikleri yemekleri yiyip, odun ateşinde pişirdikleri kahve ile çerez ve şekerleri birbirlerine ikram etti.

Tahtakuşlar sakinlerinden Elif Kar, gazetecilere, kendileri için bugünün anlamının çok büyük olduğunu söyledi.

Hıdırellez etkinliğine Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıl ara verdiklerini belirten Kar, "Ritüel olarak her yıl bunu 6-7 Mayıs'ta yaparız." dedi.

Sabah kurban keserek güne başladıklarını anlatan Kar, geleneksel giysilerini giyip çerez, tatlı, börek gibi yiyeceklerle mezarlığa geldiklerini söyledi.

"Ortak bir doğum günü kutlaması gibi"

Ayşın Aksu da Tahtakuşlar Mahallesi'nin geleneklerine bağlı bir "Türkmen köyü" olduğunu dile getirdi.

Bu geleneğin 1400'lü yıllardan beri sürdüğünü bildiklerini aktaran Aksu, "Yöre halkı Hıdırellez'i sanki ortak bir doğum günü gibi kutluyor. Mezarlıkta yapılmasının sebebi de geçmişlerini, gelecekleri olan çocuklarla anmak, geçmişlerini geleceklerine öğretmek, hatırlatmak için buradalar." ifadesini kullandı.

Gülsüm İldiz ise Hıdırellez'de mezarlık ziyaretinde "dere" adı verilen yöresel kıyafetlerin giyildiğini belirtti.

İldiz, bunun göç kültüründe Türkmenlere has bir giysi olduğu bilgisini vererek, "Gömlek, önlük, şalvar ve kefiye denilen baş örtüsünden ibarettir. Özel günlerimizde boş bırakmayız, deremizi hep giyeriz." diye konuştu.

Sabah evden sepetleri hazırlayarak mezarlığa geldiklerini kaydeden İldiz, ölmüşlerini andıkları için oyun ve benzeri etkinliklere bu gelenekte yer olmadığını sözlerine ekledi.

BALIKESİR - Tahtacı Türkmenleri mezarlıkta Hıdırellez geleneğini yaşatıyor
BALIKESİR - Tahtacı Türkmenleri mezarlıkta Hıdırellez geleneğini yaşatıyor
BALIKESİR - Tahtacı Türkmenleri mezarlıkta Hıdırellez geleneğini yaşatıyor
BALIKESİR - Tahtacı Türkmenleri mezarlıkta Hıdırellez geleneğini yaşatıyor
BALIKESİR - Tahtacı Türkmenleri mezarlıkta Hıdırellez geleneğini yaşatıyor
BALIKESİR - Tahtacı Türkmenleri mezarlıkta Hıdırellez geleneğini yaşatıyor
BALIKESİR - Tahtacı Türkmenleri mezarlıkta Hıdırellez geleneğini yaşatıyor
BALIKESİR - Tahtacı Türkmenleri mezarlıkta Hıdırellez geleneğini yaşatıyor
BALIKESİR - Tahtacı Türkmenleri mezarlıkta Hıdırellez geleneğini yaşatıyor

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BALIKESİR - Tahtacı Türkmenleri mezarlıkta Hıdırellez geleneğini yaşatıyor - Son Dakika


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