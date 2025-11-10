Balıkesir Gençliği, Atatürk'ü Anmak İçin Anıtkabir’i Ziyaret Etti

(ANKARA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezleri öğrencileri, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87'nci yılında Anıtkabir'i ziyaret ederek, Ata'nın huzuruna çıktı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen programla Avlu, Hasan Basri Çantay, Bandırma ve Edremit Gençlik Merkezleri'nde eğitim gören öğrenciler, 10 Kasım'da Anıtkabir'i ziyaret etti. Balıkesir'den Anıtkabir'i ziyaret etmek için Ankara'ya giden gençleri, Ankara Balıkesirliler Derneği Başkanı Servet Camgöz ve üyeler karşıladı.

Gençler, "Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Ahmet Akın'a bize sağladığı bu gezi desteği için çok teşekkür ederiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 87'nci yıl dönümünde onun huzuruna çıkmak, bizler için çok değerliydi. Ata'mızın izinde, Cumhuriyet'in değerlerini geleceğe taşımaya devam edeceğiz" diye konuştu.