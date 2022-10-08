Balıkesir haberi! Balıkesir'de 61 şahsa asayiş ve kaçakçılık operasyonu - Son Dakika
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Balıkesir haberi! Balıkesir'de 61 şahsa asayiş ve kaçakçılık operasyonu

08.10.2022 00:57
Balıkesir haberi! Balıkesir'de 61 şahsa asayiş ve kaçakçılık operasyonu

Balıkesir 3. sayfa haberine göre Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları ayrı ayrı operasyonlarda 61 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 13 şahıs tutuklandı.

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları ayrı ayrı operasyonlarda 61 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 13 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Havran ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 22 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 13 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 20 adet fişek ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri son 1 haftada kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; bin 191 adet sentetik uyuşturucu hap, 632 gram metamfetamin, 31 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 114 bin adet dolu makaron, 109 adet sikke ve tarihi eser niteliğinde obje, 25 adet banka çeki, 9 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve 408 adet fişek ele geçirildi. Olaylara karışan 39 şüpheli şahıs yakalandı. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Balıkesir, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir haberi! Balıkesir'de 61 şahsa asayiş ve kaçakçılık operasyonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir haberi! Balıkesir'de 61 şahsa asayiş ve kaçakçılık operasyonu - Son Dakika
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