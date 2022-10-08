Balıkesir haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Balıkesir Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
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Balıkesir haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Balıkesir Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı

08.10.2022 20:24
Balıkesir haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Balıkesir Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı

Gelen Balıkesir haberlerine göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Balıkesir Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Balıkesir Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndaki toplantı basına kapalı gerçekleşti.

Toplantıda, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ ile Erkan Kandemir, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran ve partililer de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'ı kabul etti.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Balıkesir haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Balıkesir Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
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