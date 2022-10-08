Toplantıda, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ ile Erkan Kandemir , AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal , Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz , AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran ve partililer de hazır bulundu.

Kaynak: AA

Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Balıkesir haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Balıkesir Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.