Balıkesir'in İvrindi ilçesinde iki mahalle koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde iki mahalle koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı
17.01.2021 18:53
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde iki kırsal mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde iki kırsal mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
İvrindi Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Gömeniç ve Küçükyenice mahallelerinde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
Bu mahallelerde çok sayıda temaslı kişinin bulunduğu ifade edilen açıklamada, salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantina başlatıldığı ifade edildi.
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