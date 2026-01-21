(BALIKESİR) - AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 18.11'de 4,5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Deprem, yerin 11,58 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Son Dakika › Yerel › Balıkesir Sındırgı'da 4,5 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?