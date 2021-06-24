Balıkesir Türk Ocakları'nda Başkan Korucuoğulları güven tazeledi - Son Dakika

Türk Ocakları Balıkesir Şubesi 14. Olağan Genel Kurulunu yaptı. Mevcut Başkan Tahir Korucuoğulları yeni yönetim listesi ile göreve devam dedi

1912 yılında kurulan ve Türkiye'nin en önemli Sivil Toplum Kuruluşlarından olan Türk Ocakları'nın Balıkesir Şubesi 14. Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi. Balıkesir Kent Konseyi'nde yapılan ve pandemi tedbirleri kapsamındaki genel kurulda mevcut başkan Tahir Korucuoğulları yeni bir listeden oluşan yönetimle ile yeniden göreve seçildi.

Kent Konseyi'ndeki 14. Olağan Genel Kurul yeterli katılımın tespit edilmesi sonrasında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın hep birlikte söylenmesiyle başladı. Dr. Mehmet Çalışkan, Sadettin Akbaba ve Üzeyir Akbulut Divan Heyeti olarak seçildi.

Divanın oluşturulmasının ardından yönetim kurulunun faaliyet raporu, gelir -gider hesaplarıyla, bilanço ve denetim kurulu raporları okundu. Başkan Tahir Korucuoğulları faaliyet raporu ile ilgili olarak 16 Ağustos 2017'de göreve gelmelerinden bugüne kadar yapılan çalışmaları anlatarak üyeleri bilgilendirdi. Raporlar tek tek oylanarak ibra edildi.

Tahmini bütçenin okunması, değerlendirilmesi ve oylanmasının ardından seçime geçildi. Divan Başkanlığına; Yönetim Kurulu için 7 asil, 7 yedek üye; Denetim Kurulu için 3 asil 3 yedek üye; Genel Merkez Büyük Kongre Delegelikleri için 4 asil 4 yedek üye ve Danışma Kuruluna 25 üyenin yer aldığı tek liste sunuldu ve açık oylama yapıldı. Üyelerin tamamının oylarıyla bu tek liste üç yıllığına seçildi. Tahir Korucuoğulları'nın başkanlığındaki yönetimde; Oğuz Atan, Ruhi Baş, Kamil Ürer, Ramazan Karaca, Nizamettin Cengiz ve Fazlı İğdeci yer aldı.

Yapılan seçimin ardından yeniden göreve gelen Başkan Tahir Korucuoğulları Türk Ocaklarının çok önemli bir misyonunun olduğunu ve Balıkesir olarak her zaman ses getiren çalışmalara imza attıklarını belirterek: "Bu teveccühünüz ile önümüzdeki 3 yıl içinde yapmayı planladığımız önemli faaliyetler olacak. Özellikle Balıkesir'e İstiklal Madalyası konusunda çok ısrarlıyız arkadaşlar ve Allah'ın izniyle bu madalyayı Balıkesir'e getireceğiz. Bizim çalışmalarımızda desteklerini her zaman gördüğümüz Vali Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a İlçe Belediye Başkanlarımıza, yardımcılarına, Kent Konseyi Başkanı ve BBB Genel Sekreter Yardımcısı Mürsel Sabancı'ya çok teşekkür ediyorum" dedi.

Balıkesir Kent Konseyi'nde yapılan Türk Ocakları'nın Balıkesir Şubesi 14. Olağan Genel Kurulu'na BBB Genel Sekreter Yardımcısı Mürsel Sabancı, Karesi Belediye Başkan Yardımcısı Şaban Akkol, Balıkesir Gazeteciler Cemiyet Başkanı Ramazan Demir, Tuhafiyeciler Odası Başkanı İsa Erol, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Mustafa Canseven de katıldı. - BALIKESİR