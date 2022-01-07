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Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Bandırma'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Bandırma'da incelemelerde bulundu

07.01.2022 14:40
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Bandırma'da incelemelerde bulundu

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Bandırma'da incelemelerde bulundu.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Bandırma'da incelemelerde bulundu.

Şıldak, önce karayolları tarafından yapımı sürdürülen Çanakkale-Bandırma devlet yolu üst geçit yapımını da içeren, kavşak düzenlemesi ve bağlantı yolları inşaatı ile ilgili olarak karayolları yetkilileri ve yüklenici firma temsilcilerinden bilgiler aldı.

Vali Şıldak, beraberinde Kaymakam Engin Aksakal, Emniyet Müdürü Soner Duran ve İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Serkan Kadir Keskin ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Başak Şen Ilgaz'ın katıldığı inceleme gezisinde, daha sonra yeni yapılan, ancak henüz hizmete girmeyen Bandırma Ağız ve Diş Hastalıkları Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, ardından gazetecilere şu açıklamayı yaptı:

"Karayolları tarafından yapımı süren Çanakkale-Bandırma devlet üst yolu yapımı, kavşak düzenlemesi ve bağlantı yollarının ihalesi 2018 yılında gerçekleştirilmiş, 2019 yılında ise yüklenici firmaya yer teslimi yapılmıştı. Bu yolun bir an önce tamamlanması için özel çaba harcayacağız. Çünkü burası Kuzey Batı'ya uzanan geçiş yolu noktasında bulunuyor. Yine Erdek gibi turistik bir ilçeye açılan güzergah üzerinde yer alıyor. Yaklaşık 2,7 kilometrelik bir güzergahı oluşturuyor. Bu çalışmaların uzamaması için milletvekillerimiz ve Büyükşehir Belediyemiz kanalıyla girişimlerimiz olacak. Yakında Bandırmalılara bu konuda iyi haberler vereceğiz. Bu yol ve kavşak yapım çalışmaları hızlanacak. Çalışmalar bittikten sonra giriş-geçiş güzergahı güzelleşeceği gibi trafik de rahatlayacak."

Vali Şıldak, Erdek kavşak ve çevre yolu düzenleme çalışmalarının ihalesinin de içinde bulunduğumuz 2022 yılında yapılacağını, böylece kuzey ilçelerinin trafik akışının rahatlayacağını belirtti.

Bandırma Ağız ve Diş Hastanesi Merkezi'nin yapımının tamamlandığını, ancak küçük otomasyon ve idari işlerinin bitirilmesine çalışıldığına işaret eden Vali Şıldak, "Bu hastanemizin 4 bin metre karelik kapalı alanı var. Diş Hastanesi, 2022 yılının ilk yarısında hizmete girecek. Sağlık Bakanlığımız, hem ilimizde, hem de ülkemizde ciddi yatırımlar yapıyor." dedi.

???????Bandırmaspor'un, Spor Toto 1. Lig'de şu ana dek elde ettiği başarılardan mutluluk duyduğunu belirterek, bordo-beyazlı camiayı kutlayan Şıldak, "Bandırmasporlu yöneticilerin, ışıklandırma başta olmak üzere Bandırma Stadı'nın iyileştirilmesi için bize başvuruları oldu. Bu konu gündemimizde bulunuyor. Ancak henüz bir gelişme sağlayamadık." dedi.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanına 400 yataklı ek bir hastane yapılması için de program teklifi olduğuna işaret eden Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, "Bu ek hastaneyi de yaparsak, hastanenin toplam yatak sayısı 750'ye çıkacak. Ayrıca bu bölgede, hastane için tahsis edilen 90 dönümlük bir yer daha tahsis edildiğinden hastanenin gelecek yıllarda genişleme imkanı da bulunacak" diye konuştu.

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Hasan Şıldak, Balıkesir, Hisarcık, Bandırma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Bandırma'da incelemelerde bulundu - Son Dakika


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