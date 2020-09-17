Balıkesir Valisi Şıldak: Silah demek, acizlik demektir - Son Dakika

Balıkesir Valisi Şıldak: Silah demek, acizlik demektir

BALIKESİR Valisi Hasan Şıldak Altıeylül İlçesi mahalle muhtarlarıyla toplantı düzenledi.

Balıkesir Valisi Şıldak: Silah demek, acizlik demektir, System.String[]

BALIKESİR Valisi Hasan Şıldak Altıeylül İlçesi mahalle muhtarlarıyla toplantı düzenledi. Balıkesir'in güvenli şehir olduğunu belirten Vali Şıldak, silahlanmanın asayişi bozduğunu söyledi. Vali Şıldak, "Silah demek, acizlik demektir. Ulu orta, gösteri amaçlı kullanılmamalı, sizlerin de güvenlik birimlerimize bu konuda destek olmanızı istiyoruz. Silahlanmayı bitirmek istiyoruz" dedi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, birincisini Karesi ilçesi mahalle muhtarlarıyla yaptığı muhtarlar toplantısının ikincisini Altıeylül ilçesi mahalle muhtarlarıyla gerçekleştirdi. Muhtarlarla tanışmak, talep ve ihtiyaçlarını dinlemek amacıyla düzenlenen toplantı Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Toplantıya Vali Hasan Şıldak, Vali Yardımcısı Mitat Gözen, Altıeylül Kaymakamı Oktay Kaya, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Balıkesir İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Tarık Hekimoğlu, Valilik İdare ve Denetim Müdürü Mehmet Akif Çıblak ve mahalle muhtarları katıldı.Muhtarların vatandaşla aralarında köprü görevi üstlendiğini belirten Vali Hasan Şıldak; "Sizler, toplumun kılcal damarları olarak, halkın içinde çok fazla konuya vakıf oluyorsunuz, bizleri bu konularda bilgilendirip, konuları bizimle paylaşmanız bizim işimizi kolaylaştırıyor. Muhtar saati uygulaması başlatacağız. Bu uygulamayla randevusuz olarak görüşme fırsatımız olacak. Ulaşabilir olmak çok önemli, vatandaşlarımız da size kolaylıkla ulaşabilmeli" dedi.'MUHTAR MAHALLESİNİN ROL MODELİDİR'Salgın noktasında, henüz daha tünelin ucunda ışığın görülmediği çok zor bir süreçte olunduğunu belirten Vali Şıldak; "Salgın, vatandaşımızı zor duruma soktuğu gibi, devlet kurumlarımızı, kamu kuruluşlarımızı da bir hayli zorluyor. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde; ülkemizin attığı adımlar, geliştirdiği tedbirlerle hastalığın yayılması konusunda önleyici çareler, formüller üreterek, halkımızın sağlığını korumada başarılı sonuçlar alıyoruz. Bu doğrultuda; alınan tedbirleri önemseyerek ve bir bir uygulayarak, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda hareket etmeliyiz. Vatandaşlarımıza bunu iletmede, sizlerin de fonksiyon üstlenmesi gerekiyor. Şu ana kadar bize verdiğiniz destek, mahalle denetim ekipleriyle ve kaymakamlarımızla gerçekleştirdiğiniz özverili çalışmalarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her bir muhtarımız mahallesinin rol modelidir, öncüsüdür, lideridir. İnsanlarımız sizin tavır davranışlarınızla, aldığınız tedbire bakarak sizi örnek alıyorlar" diye konuştu.'GÜVENLİ BİR ŞEHİRDEYİZ AMA SİLAHLANMA ASAYİŞİ BOZUYOR'Silah kullanımının Balıkesir'de çok yaygın olduğunu söyleyen Balıkesir Valisi Hasan Şıldak; "Silah demek, acizlik demektir. Ulu orta, gösteri amaçlı kullanılmamalı, sizlerin de güvenlik birimlerimize bu konuda destek olmanızı istiyoruz. Silahlanmayı bitirmek istiyoruz. Balıkesir'de ruhsatsız silah kullanan çok fazla. Yaralama, kasten yaralama olayları çok fazla, insan hayatı bu kadar ucuz değil. Uyuşturucu kullanma hususunda da yeni bir proje hayata geçireceğiz. İlgili kurumların birlikteliği, sizin desteğinizle gençlerimizi bu bataktan kurtarıp iş sahibi yapacağız" diye konuştu.

En çok üstünde durduğu konulardan birinin de kadınlar ve çocuklara yönelik taciz ve şiddet olayları olduğunu vurgulayan Vali Şıldak, muhtarlardan mahallelerinde böyle bir durum olduğunda hemen güvenlik birimlerine haber vermelerini istedi. Bu olayların üstüne giderek çözülmesi gerekliğini belirten Şıldak, toplumda da farkındalığın oluştuğunu ve bu konuda hassas olunması gerektiğinin altını çizdi.


Hasan Şıldak, Balıkesir, Muhtar, Silah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 18:02 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Balıkesir Valisi Şıldak: Silah demek, acizlik demektir - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Aleyna Çakır cinayetinin şüphelisi Ümit Can Uygun'un annesi intihar etti Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Jailson Çin ekibi Dalian Pro'ya transfer oluyor Canlı yayında Doğu Perinçek'i kızdıran soru: Herhangi bir gizli servise çalıştınız mı? Arjantinli eski yıldız Caniggia'nın kızı Charlotte, Wanda Nara'ya meydan okudu: Ben ondan daha güzelim Eşiyle tartışan kadın, 5. kattaki evinin penceresinden atlayarak intihar etti Karısına mesaj atan adamı, sosyal medyada sahte kadın profiliyle tuzağa düşürerek öldürdü Hatice, 10 yaş küçük aşkını sokak ortasında öpücüklere boğdu Beşiktaş, Gökhan Töre ile 1+1 yıllığına anlaşma sağladı
Son Dakika: 67 yaşındaki komşusunu darbeden Halil Sezai tutuklandı Son Dakika: 67 yaşındaki komşusunu darbeden Halil Sezai tutuklandı         
23:51
Ne elektrik ne de dizel! Alman devi Mercedes Benz'in tek depoda 1000 kilometre giden aracı tanıtıldı Ne elektrik ne de dizel! Alman devi Mercedes Benz'in tek depoda 1000 kilometre giden aracı tanıtıldı         
23:07
Yeşil konut projesi, felakete dönüştü! Bitkiler balkonları yuttu, sinekler evleri istila etti Yeşil konut projesi, felakete dönüştü! Bitkiler balkonları yuttu, sinekler evleri istila etti         
22:38
Trabzonspor, Doğan Erdoğan ile yollarını ayırdı Trabzonspor, Doğan Erdoğan ile yollarını ayırdı         
22:15
Doğu Perinçek'ten Doğu Perinçek'ten "Teröristbaşı Öcalan'ın çiçeğini kabul ettiğine pişman mısın?" sorusuna yanıt: Yine alırdım         
21:48
Komşusunu döven Halil Sezai'ye bir darbe de ev sahibinden geldi Komşusunu döven Halil Sezai'ye bir darbe de ev sahibinden geldi         
16:54
Tayland'da milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı Tayland'da milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı         
16:05
Hatice, 10 yaş küçük aşkını sokak ortasında öpücüklere boğdu Hatice, 10 yaş küçük aşkını sokak ortasında öpücüklere boğdu         
15:32
Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı         
15:10
Beşiktaş, Gökhan Töre ile 1+1 yıllığına anlaşma sağladı Beşiktaş, Gökhan Töre ile 1+1 yıllığına anlaşma sağladı         
15:09
Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi         
15:04
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı         
14:53
BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık         
13:35
Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı         
13:00
Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi         
12:03
Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı         
11:47
İstismardan tutuklanan sahte şeyhin ifadesi ortaya çıktı: Dede şefkatiyle öptüm İstismardan tutuklanan sahte şeyhin ifadesi ortaya çıktı: Dede şefkatiyle öptüm         
10:23
Koronavirüs vakalarının tekrardan atmasıyla Türk kolonyasına yoğun talep var Koronavirüs vakalarının tekrardan atmasıyla Türk kolonyasına yoğun talep var         
09:49
Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek         
09:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2020 00:10:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkesir Valisi Şıldak: Silah demek, acizlik demektir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei