Son dakika haber! Balıkesirli makineci Bahçeli ve Aliyev için altın kaplama teber ve topuz yaptı - Son Dakika

Son dakika haber! Balıkesirli makineci Bahçeli ve Aliyev için altın kaplama teber ve topuz yaptı

16.12.2020 14:13
Son dakika haber! Balıkesirli makineci Bahçeli ve Aliyev için altın kaplama teber ve topuz yaptı, System.String[]

Son dakika haberler... Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, yaptığı Osmanlı kılıçları ile adını duyuran makine imalatçısı Muammer Tural, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev için altın kaplama savaş baltası ve topuz imal etti.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, yaptığı Osmanlı kılıçları ile adını duyuran makine imalatçısı Muammer Tural, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev için altın kaplama savaş baltası ve topuz imal etti. Televizyonlardaki tarihi dizilerin eskinin savaş aletlerine olan ilgiyi artırdığını anlatan Tural, savaş aletlerini orijinaline uygun yaptığını söyledi.

Burhaniye Sanayi Sitesinde makine ve makine parçaları imal eden Muammer Tural, 10 yıl önce başladığı kılıç imalatı ile adını duyururken, başta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, pek çok devlet büyüğüne kılıç hediye etti. Kanuni kılıcının patentini alan Tural, tarihi diziler nedeniyle artan kılıç talebini karşılamaya çalışıyor. Kılıç'ın yanı sıra teber ve topuz imalatına da başlayan Tural işini severek yaptığını söyledi. Kılıçların üzerine değişik ayetler ve isim yazan 2 çocuk babası Muammer Tural, "Makine ve makine parçaları imal ederken. Osmanlı kılıçlarına merak sardım. Osmanlı kılıçlarının birebir orijinallerini yapmaya başladım. Yaptığım kılıçlar beğenildi. Televizyonlardaki tarihi diziler nedeniyle kılıçlara ve diğer savaş aletlerine ilgi çok arttı. Taleplere yetişmekte zorlanıyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bir adet altın kaplama Kanuni Kılıcı hediye ettim. Başka devlet büyüklerimize ve iş adamlarına kılıçlar hazırladım. Kılıçlara isteğe göre isim de yazıyorum. Son zamanlar da teber ve topuz imalatını da başladım. Şu anda iki adet altın teber ve topuz hazırladım. Her ikisini de altın kaplattım. Bunlardan birini bir belediye başkanı sipariş etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e hediye edecek. İkincisini de bir iş adamı sipariş etti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hediye edecek. Ben bunları üretmeyi seviyorum. Tarihi diziler nedeniyle de bu kılıç ve diğer savaş aletlerine ilgi arttı. Siparişlere yetişmeye çalışıyorum" dedi.

(İHA)

Son dakika haber! Balıkesirli makineci Bahçeli ve Aliyev için altın kaplama teber ve topuz yaptı
Son dakika haber! Balıkesirli makineci Bahçeli ve Aliyev için altın kaplama teber ve topuz yaptı
Son dakika haber! Balıkesirli makineci Bahçeli ve Aliyev için altın kaplama teber ve topuz yaptı

İlham Aliyev, Burhaniye, Makine, Savaş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Balıkesirli makineci Bahçeli ve Aliyev için altın kaplama teber ve topuz yaptı - Son Dakika


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