Son Dakika Haberleri: Balıkesirspor 3-0 Adanaspor
Son Dakika Spor Balıkesirspor 3-0 Adanaspor

Balıkesirspor 3-0 Adanaspor

9 dakika önce

Futbol: TFF 1. Lig - Balıkesirspor: 3 - Adanaspor: 0Stat: Balıkesir AtatürkHakemler: Ramazan Keleş, Selahattin Altay, Murat ŞenerBalıkesirspor: Vukovic, Oğuzhan Çapar, Doğa İşleri, Furkan Çil (Dk. 72 Abdülkadir Kayalı), Aly Malle (Dk.

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Futbol: TFF 1. Lig - Balıkesirspor: 3 - Adanaspor: 0


Stat: Balıkesir Atatürk


Hakemler: Ramazan Keleş, Selahattin Altay, Murat Şener


Balıkesirspor: Vukovic, Oğuzhan Çapar, Doğa İşleri, Furkan Çil (Dk. 72 Abdülkadir Kayalı), Aly Malle (Dk. 64 Otoo), Kethevoama, Okan Alkan, Rahmi Anıl Başaran, Glumac, Mrsic, İbrahim Halil Çolak (Dk. 78 Celal Emir Dede)


Adanaspor: Karacic, Enes Yasin Akyol, Kağan Söylemezgiller, Serdar Bingöl, Özgür Özdemir, Ahmet Dereli, Eren Keleş (Dk. 41 Marvin Sinan Büyüksakarya), Utku Şen (Dk. 69 Özkan Taştemur), Bagayoko, Furkan Özçal (Dk. 6 İrfan Can Eğribayat), Renan Souza


Goller: Dk. 14 Okan Alkan, Dk. 22 Rahmi Anıl Başaran, Dk. 59 Mrsic (Balıkesirspor)


Kırmızı kart: Dk. 4 Karacic (Adanaspor)


Sarı kartlar: Dk. 35 Glumac (Balıkesirspor), Dk. 51 Serdar Bingöl, Dk. 86 Ahmet Dereli (Adanaspor)

Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Adanaspor, Futbol, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 07:34 
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