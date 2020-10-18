Balıkesirspor: 3-1 - Son Dakika

Balıkesirspor: 3-1

18.10.2020 21:11
Balıkesirspor: 3-1, System.String[]

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye StadyumuHAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu (xxx), Emrah Ünal (xxx), Ogün Kamacı (xxx)BURSASPOR: Deniz Aydın (xx) - İsmail Çokçalış (xx), Cüneyt Köz (xx), Aykut Akgün (xx), Onur Atasayar (xx), Emirhan Aydoğan (xx), Burak Altıparmak (xx), Tuğbey Akgün (x) (Dk.

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu

HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu (xxx), Emrah Ünal (xxx), Ogün Kamacı (xxx)

BURSASPOR: Deniz Aydın (xx) - İsmail Çokçalış (xx), Cüneyt Köz (xx), Aykut Akgün (xx), Onur Atasayar (xx), Emirhan Aydoğan (xx), Burak Altıparmak (xx), Tuğbey Akgün (x) (Dk. 46 Ramazan Keskin x), Recep Aydın (xx) (Dk. 82 Batuhan Kör xx), Burak Kapacak (xx) (Dk. 90 Furkan Emre Ünver ?, Ali Akman (xxx)BALIKESİRSPOR: Atilla Özmen (x) - Uğur Aygören (x), Abdulhamit Yıldız (x), Batuhan İşçiler (xx), Berat Aydoğdu (x), Cumali Bişi (x), İsmail Yüksek (xx) (Dk. 87 Kağan Kayalı ?), Mahatma Osumanu Otoo (x), Foxi Kethevoama (xxx) (Dk. Celal Emir Dede ?), Okwuchukwu Francis Ezeh (x) (Dk. 46 Oltion Bilalli x), Antonio Mrsic (x) (Dk. 65 Serdar Güncü x)GOLLER: Dk. 12, Dk. 90+3 Batuhan Kör, Dk. 90+5 Ali Akman (Bursaspor) -  Dk. 32 Foxi Kethevoama (Balıkeskirspor)SARI KARTLAR: Burak Kapacak, Cüneyt Köz, Ramazan Keskin (Bursaspor) - Cumali Bişi, Batuhan İşçiler, Mahatma Osumanu Otoo (Balıkesirspor)

TFF 1'inci Lig'de 5'inci hafta mücadelesinde Balıkesirspor'u konuk eden Bursaspor, son dakikalarda bulduğu gollerle mücadeleyi 3-1 kazandı. Ali Akman'ın golüyle öne geçen ekip karşısında Balıkesirspor, Foxi Kethevoama'nın golüyle eşitliği sağladı. Devreye 1-1 ile girilirken, Bursaspor galibiyete 90+3'te Batuhan Kör ve 90+5'de de bir kez daha Ali Akman'ın golüyle uzandı.Mücadeleye agresif başlayan Bursaspor, rakip kalede ilk tehlikesini 9'uncu dakikada yaratırken; Onur Atasayar ve Ali Akman'ın ceza sahasında paslaşmaları sonucu oluşan karambolde, savunmaya çarpıp yavaşlayan topa kaleci Atilla Özmen sahip oldu.Bursaspor, aradığı golü 12'nci dakikada buldu. Sol kanattan gelişen atakta Burak Kapacak'ın pasıyla savunma arasına koşu yapan Ali Akman, bir anda kaleci Atilla Özmen ile karşı karşıya kaldı. Ali'nin yerden uzak köşeye gönderdiği meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.Golden sonra oyunu dengeleyen Balıkesirspor, 32'nci dakikada eşitliği sağladı. Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisine yakın bir noktadan Antonio Mrsic ortasını yaptı, kale ağzında boş durumda bulunan Foxi Kethevoama yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.Balıkesirspor, öne geçme şansını değerlendiremedi. Sağ kanattan etkili gelen konuk ekipte Uğur Aygören, yerden kale ağzına doğru ortasını yaparken Foxi Kethevoama'nın gelişine vuruşunda top üst direğe çarpıp oyun alanına döndü, tehlikeyi daha sonra savunma uzaklaştırdı.45+1'inci dakikada Bursaspor'da, Burak Altıparmak'ın ceza yayına yakın bir noktadan yaptığı sert vuruşta top yan kale direğine çarparak oyun alanına döndü.Bursaspor ikinci yarıya etkili başladı. 51'inci dakikada gelişen atakta Ali Akman'ın pasıyla topla buluşan Burak Kapacak'ın ceza sahası içerisinden yaptığı vuruşta top uzak kale direğine çarpıp oyun alanına döndü.74'üncü dakikada Bursaspor gole yaklaştı. Ramazan Keskin'in kale ağzına doğru gönderdiği topa Burak Altıparmak kayarak dokunurken, kaleci Atilla Özmen son andaki refleksiyle meşin yuvarlağı kornere çeldi.90+3'üncü dakikada Bursaspor golü buldu. Kullanılan taç atışında savunma arasına sarkan Ali Akman topla buluşarak ceza sahası içerisine ilerledi. Genç oyuncunun yerden pasına koşu yapan Batuhan Kör yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.90+5'inci dakikada Bursaspor bir gol daha buldu. Savunmadan atılan uzun top sonrası, rakibini ekarte ederek ilerleyen Ali Akman, sağ kanattan ceza sahası içerisine girerek vuruşunu yaptı, kaleci müdahalesi sonrası yeniden topla buluşan Ali Akman bu kez rakip ağları havalandırdı: 3-1.

Karşılaşma bu skorla sona erdi.


- Bursa

Burak Altıparmak, Balıkesirspor, Bursaspor, Bursa, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Balıkesirspor: 3-1 - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Serdar Aziz'in hakem Atilla Karaoğlan'a ettiği hakaret kameralara yansıdı KKTC'de ipi göğüsleyen Ersin Tatar kimdir? Kariyerinde dikkat çeken Show TV ve Cine5 detayı KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı'na Türkiye'den peş peşe tebrik Eski takım arkadaşları ve hocaları, Burak Yılmaz'dan övgü dolu sözlerle bahsetti KKTC'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde ipi UBP'nin adayı Ersin Tatar göğüsledi Yardım isteyen vatandaşın Valilik'ten 12 bin TL aldığı ortaya çıktı Gaziantep'in yeni transferi Kevin Mirallas, 2 dakikada 2 sarı kart görüp oyundan atıldı Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı
Pelkas, Fenerbahçe tarihinde gol atan ilk Yunan futbolcu oldu Pelkas, Fenerbahçe tarihinde gol atan ilk Yunan futbolcu oldu         
21:23
KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı         
21:01
"Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım" diyen ünlü anketçi Adil Gür, KKTC seçiminde fena çuvalladı         
20:39
Son Dakika: Türkiye'de 18 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 72 can kaybı, 1815 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 18 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 72 can kaybı, 1815 yeni vaka tespit edildi         
19:19
Fenerbahçe, Göztepe'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti Fenerbahçe, Göztepe'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti         
18:44
Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, her şeyden habersiz kaldırımda yürüyen aileye çarptı Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, her şeyden habersiz kaldırımda yürüyen aileye çarptı         
18:30
Karı-kocaya baltayla saldıran komşularının görüntüleri kameraya böyle yansıdı Karı-kocaya baltayla saldıran komşularının görüntüleri kameraya böyle yansıdı         
17:25
Tümer Metin'den yıllar sonra gelen itiraf: G.Saray'a gol atıp gerçek F.Bahçeli olmak istemedim Tümer Metin'den yıllar sonra gelen itiraf: G.Saray'a gol atıp gerçek F.Bahçeli olmak istemedim         
16:59
İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur         
14:50
Son Dakika! İçişleri Bakanlığı 81 ile koronavirüsle ilgili ek genelge gönderdi: 7 gün boyunca denetim yapılacak Son Dakika! İçişleri Bakanlığı 81 ile koronavirüsle ilgili ek genelge gönderdi: 7 gün boyunca denetim yapılacak         
13:19
Akıllara durgunluk veren olay! Dün akşam dünyaevine girdi, sabah kahvaltıdan sonra kafasına sıktı Akıllara durgunluk veren olay! Dün akşam dünyaevine girdi, sabah kahvaltıdan sonra kafasına sıktı         
12:06
İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı         
11:18
Hatay yangınından sonra ortaya çıkan duvar yazısı dikkat çekti: Ne varsa yansın Hatay yangınından sonra ortaya çıkan duvar yazısı dikkat çekti: Ne varsa yansın         
10:35
Bir çocuğun yurt parası gidiyordu! Duyarlı vatandaş ATM'de bulduğu 10 bin lirayı sahibine teslim etti Bir çocuğun yurt parası gidiyordu! Duyarlı vatandaş ATM'de bulduğu 10 bin lirayı sahibine teslim etti         
10:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 4 milyon kişinin 500 milyar borcu yapılandırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 4 milyon kişinin 500 milyar borcu yapılandırılacak         
10:11
28 yıldır kayıp olan Şamhalov İmran, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli'deki bir evde zincirlenmiş halde bulundu 28 yıldır kayıp olan Şamhalov İmran, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli'deki bir evde zincirlenmiş halde bulundu         
09:14
Dünyaca ünlü model Bella Hadid, kıyafetiyle olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı Dünyaca ünlü model Bella Hadid, kıyafetiyle olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı         
00:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2020 21:32:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkesirspor: 3-1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei