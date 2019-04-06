Balıkesirspor Baltok - İstanbulspor Maçının Ardından

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında İstanbulspor
'a sahasında 5-1 yenilen Balıkesirspor
Baltok'un yardımcı antrenörü Zafer Hizarcı, "İnşallah istediğimiz gibi ligin sonunu getiririz diye düşünüyoruz." dedi.
Karşılaşmanın 76'ncı dakikasında itirazları sonrası tribüne gönderilen Balıkesirspor Baltok teknik direktörü Giray Bulak
'ın yerine basın açıklamasına katılan Hizarcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.
Balıkesirspor Baltok'un bazı savunma oyuncularının karşılaşmada forma giymediğini hatırlatan Hizarcı, şöyle konuştu:
"Hakemler müsabakaya hazırlanırken acaba takımları araştırıp gelmiyorlar mı? Biliyorsunuz savunmanın 5 oyuncusu yok. Orta saha oyuncularıyla savunma yapmaya çalışıyoruz. Altyapıdan 7 oyuncu alıp kadroyu tamamlamaya çalışıyoruz. Gelen hakemler o kadar rahat ki o kadar rahat düdük çalabiliyorlar. Kırılma anını düşünün. İlk yarıda vermediği penaltı pozisyonu ve dönüşünde oluşan pozisyon ve gol. 40 saniyede Muhammed'e sarı kart gösteriyor. Daha birinci pozisyon. Bizim 36 puan yapmamız bu rahatlığı onlara mı veriyor? Akıllarından ne geçiyor çok merak ediyoruz."
Hizarcı, eksikliklerini tamamlayarak bundan sonraki maçlara hazır olacaklarını ifade ederek, "Hiçbir zaman oyunu çirkefleştirmeden topu oyun içinde tutarak pas yaparak oyunu iki yönlü oynayarak hem oyun zevki vermeye çalışıyoruz hem de oynamaya çalıyoruz. İnşallah istediğimiz gibi ligin sonunu getiririz diye düşünüyoruz." diye konuştu.
- İstanbulspor cephesi
İstanbulspor teknik direktörü Tamer Avcı ise ilk defa deplasmanda galip geldiklerini söyledi.
Avcı, takımının gerçekten iyi oynadığını belirterek, "İki haftadır gözle görülür bir çıkışımız vardı. Alt taraftan kurtulduk. Artık bundan sonra İstanbulspor olarak daha yukarıları hedefliyoruz. Bitirebildiğimiz kadar en yukarıda bitireceğiz. Balıkesirspor'u da tebrik ediyorum." dedi.