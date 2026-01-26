Balıkesirspor'dan Anlamlı Galibiyet - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Balıkesirspor'dan Anlamlı Galibiyet

Balıkesirspor\'dan Anlamlı Galibiyet
26.01.2026 16:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zafer Uysal, Karşıyaka galibiyetini Balıkesirspor ailesine armağan ettiklerini açıkladı.

Balıkesirspor Teknik Direktörü Zafer Uysal, Karşıyaka maçının ardından yaptığı açıklamada galibiyeti Balıkesirspor ailesine armağan ettiklerini açıkladı.

TFF 3. Lig 4 grup takımlarından Balıkesirspor, 18. hafta müsabakasında konuk ettiği Karşıyaka'yı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Balıkesirspor Teknik Direktörü Zafer Uysal, "Karşıyaka galibiyetimiz, sadece üç puan değil. Sahada ilmek ilmek dokumaya çalıştığımız oyun karakterimizin, dayanışma ruhumuzun ve gerçek bir kulüp olma bilincinin en somut yansıması oldu. Bu anlamlı zaferin mimarı olan tüm futbolcularımı yürekten kutluyorum" dedi.

"Performansımız, fabrika ayarlarımıza geri dönüşün vurgusunu taşıyordu"

Sahada gösterilen performansın temelini disiplinli çalışmalarına bağlayan Uysal, "Ancak asıl teşekkür, 90 dakika boyunca inançlarını hiç kaybetmeden, coşkularıyla bize güç veren siz değerli taraftarlarımıza. Bu galibiyeti, sizlere ve tüm Balıkesirspor ailesine armağan ediyoruz. Stadyumumuzun zorlu zemin şartlarına da ayrı bir parantez açmak gerekir. Performansımız, hem taktik disiplin hem de mücadele azmi açısından bir toparlanma ve temel değerlerimize, 'fabrika ayarlarımıza' dönüşümüzün vurgusunu taşıyordu. Antrenmanlarda üzerinde titizlikle durduğumuz, savunmadan hücuma organize olma, top kaybı sonrası anında yüksek pres ve oyunu kontrol altına alma prensiplerini sahada net bir şekilde görmek, hepimiz için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı oldu"

Teknik Direktör Uysal açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Rakip hücumlarını, hatasız bir savunma organizasyonu ve kolektif geri dönüş mücadelemizle etkisiz hale getirdik. Kanat bölgelerimizde verilen amansız mücadele, rakibin etkili ortalar kullanmasının önünde set oldu. Orta sahada kurduğumuz sağlam denge, hem defansif güvencemizi pekiştirdi hem de hücumda sürpriz unsurlar için zemin hazırladı. Takımımızın sabit bir hücum anlayışının önüne geçerek, rakip savunmayı derin şartlarla ve sürekli pozisyon değişiklikleriyle test etti. Bu zaferin belki de en iç ısıtan tarafı, genç futbolcularımıza duyduğumuz güvenin karşılığını almak ve onların gelişimine bizzat sahada tanıklık etmekti. Gençlere fırsat verme politikamızın ne denli isabetli olduğunu bir kez daha gördük. Sakat ve cezalı oyuncularımızın eksikliği ile forma şansı bulan genç yeteneklerimiz ve bu süreçte takımdan ayrılan değerli oyuncularımız olmasına rağmen, sahadaki her bir futbolcumuz büyük bir karakter, aidiyet ve mücadele örneği sergileyerek, gerçek bir takım ruhuyla kenetlendi. Bu dayanıklılık ve profesyonellik, bu koca kulübün ne denli güçlü bir oyuncu topluluğuna sahip olduğunun kanıtıdır. Bu koca çınarı, 60 yıllık köklü mirasımızı daha ileri taşımak için şehrin tüm dinamiklerinden ve değerli iş insanlarımızdan beklediğimiz destek, takımımızın omuzlarındaki yükü hafifletecek ve hedeflerimize birlikte, daha güçlü adımlarla yürümemizi sağlayacaktır. Yolumuza, inancımız ve birliğimizle devam edeceğiz. Bizi yalnız bırakmadığınız için bir kez daha teşekkürler. Biz, birlikte parlayan bir yıldızız." - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Balıkesirspor, Karşıyaka, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Balıkesirspor'dan Anlamlı Galibiyet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aston Villa, deplasmanda Newcastle United’a şans tanımadı Aston Villa, deplasmanda Newcastle United'a şans tanımadı
Fenerbahçe’ye yıldız oyuncusundan kötü haber Fenerbahçe'ye yıldız oyuncusundan kötü haber
Dev yanardağı durmuyor: 6 saat boyunca lav püskürttü Dev yanardağı durmuyor: 6 saat boyunca lav püskürttü
Esenyurt’ta parkta silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı Esenyurt'ta parkta silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı
Batagov’a Premier Lig’den dev teklif Batagov'a Premier Lig'den dev teklif
Galatasaray’da sırada o var Bir çilek transferi daha Galatasaray'da sırada o var! Bir çilek transferi daha

16:52
Maçtan sonra ortaya çıktı Sadettin Saran’ın gergin anları
Maçtan sonra ortaya çıktı! Sadettin Saran'ın gergin anları
16:48
Gazze’de son İsrailli esirin de cansız bedenine ulaşıldı
Gazze'de son İsrailli esirin de cansız bedenine ulaşıldı
16:47
Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi İfadesinde dikkat çeken sözler
Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi! İfadesinde dikkat çeken sözler
16:36
İşte Durdona Khakımova’nın cesedinin valizde dolaştırıldığı anlar
İşte Durdona Khakımova'nın cesedinin valizde dolaştırıldığı anlar
16:16
Oranlar alarm veriyor “Türkiye için felaket“ diyen Erdoğan’ı haklı çıkartan harita
Oranlar alarm veriyor! "Türkiye için felaket" diyen Erdoğan'ı haklı çıkartan harita
14:52
Ülkede tarihi felaket 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
Ülkede tarihi felaket! 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 17:05:00. #7.11#
SON DAKİKA: Balıkesirspor'dan Anlamlı Galibiyet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.