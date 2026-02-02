Balıkesirspor'dan Kütahya'ya Yenilgi - Son Dakika
Spor

Balıkesirspor'dan Kütahya'ya Yenilgi

Balıkesirspor\'dan Kütahya\'ya Yenilgi
02.02.2026 13:13
Zafer Uysal, Kütahyaspor maçının ardından üzüntüsünü dile getirdi, hedeflerinin peşinde olduklarını belirtti.

TFF 3. Lig 4. Grup 19. haftasında deplasmanda Kütahyaspor'a 2-1 mağlup olan Balıkesirspor'un teknik direktörü Zafer Uysal, "Deplasmanda sergilediğimiz iyi futbolun karşılığı olan puan ve puanları alamadığımız için üzgünüz" dedi

TFF. 3 Lig'in 19. haftasında deplasmanda Kütahyaspor'a 2-1 mağlup olan Balıkesirspor'da teknik direktör Zafer Uysal, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Uysal, "Sahadaki iyi futbolumuz ve mücadelemiz skora yansımamış olsa da maçın hakkının en kötü beraberlik olduğuna inanıyorum. Takımımın gösterdiği istek ve arzu, beni ve tüm camiamızı memnun ettiği düşüncesindeyim. Bu vesileyle tüm oyuncularımı yürekten kutluyorum. Kütahya maçını geride bıraktık. Şimdi odak noktamız, hafta sonu oynayacağımız Afyon maçı. Bu maçla, beklenen hedefe adım adım yürüyüşümüz devam edecektir. Değerli taraftarlarımıza ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bizleri yine yalnız bırakmadılar, destekleri için teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Balıkesirspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

