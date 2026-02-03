Balıkesirspor'un Teknik Direktörü Yenilgiyi Değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Balıkesirspor'un Teknik Direktörü Yenilgiyi Değerlendirdi

Balıkesirspor\'un Teknik Direktörü Yenilgiyi Değerlendirdi
03.02.2026 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zafer Uysal, Kütahyaspor mağlubiyetinin ardından odaklarının Afyonspor maçı olduğunu belirtti.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 6 maçlık yenilmezlik serisinin ardından lider Kütahyaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Play-Off hattındaki Balıkesirspor'da teknik direktör Zafer Uysal önlerine bakacaklarını söyledi.

Takımıyla çıktığı ilk 3 maçta 7 puan topladıktan sonra ilk kez yenilgiyle tanışan Uysal, "Sahadaki iyi futbolumuz ve mücadelemiz skora yansımamış olsa da maçın hakkının en kötü beraberlik olduğuna inanıyorum. Takımımın gösterdiği istek ve arzu, beni ve tüm camiamızı memnun ettiği düşüncesindeyim. Bu vesileyle tüm oyuncularımı yürekten kutluyorum. Kütahya maçını geride bıraktık. Şimdi odak noktamız, hafta sonu oynayacağımız Afyonspor maçı. Bu maçla beklenen hedefe adım adım yürüyüşümüz devam edecektir. Değerli taraftarlarımıza ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bizleri yine yalnız bırakmadılar, destekleri için teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA

Balıkesirspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Balıkesirspor'un Teknik Direktörü Yenilgiyi Değerlendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

12:34
Barış Akarsu’nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt
Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt
12:12
Kız grubundan kan donduran zorbalık İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
Kız grubundan kan donduran zorbalık! İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
11:47
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
11:15
Bahçeli’den ’’süreç’’ mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
Bahçeli'den ''süreç'' mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
11:13
Enflasyon neden yüksek geldi Bakan Şimşek tek bir nedene bağladı
Enflasyon neden yüksek geldi? Bakan Şimşek tek bir nedene bağladı
10:19
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 12:54:41. #7.11#
SON DAKİKA: Balıkesirspor'un Teknik Direktörü Yenilgiyi Değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.