Balıkesirspor'un Yıldızı Sedat Yiğit Kurnaz - Son Dakika
Balıkesirspor'un Yıldızı Sedat Yiğit Kurnaz

10.02.2026 11:59
Balıkesirspor'un 21 yaşındaki oyuncusu Sedat Yiğit Kurnaz, ikinci yarıda 4 golle dikkat çekti.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta devre arasında teknik direktör Cem Kavçak ve önemli oyuncularını kaybetmesine rağmen ikinci yarıda Zafer Uysal yönetiminde başarılı performansını sürdüren Balıkesirspor, altyapısından yetişen 10 numara Sedat Yiğit Kurnaz'ın performansıyla gurur duydu. Balıkesirspor'un 21 yaşındaki yıldız adayı, ikinci yarıda oynanan 5 maçta 4 gol atmayı başardı. Bal-Kes bu maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak Play-Off potasındaki yerini korudu. Sedat Yiğit Kurnaz bu sezon 20 maçta forma giyerken toplam 5 gol, 1 asistle oynadı.

Kaynak: DHA

