Balıklıgöl'e düşen genç kızı vatandaşlar kurtardı - Son Dakika

Şanlıurfa'da bulunan tarihi Balıklıgöl'e düşen genç kız boğulmak üzereyken vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı.

İddiaya göre olay, yaklaşık 7 ay önce Balıklıgöl'de yaşandı. Balıklara yem veren ve ismi öğrenilemeyen genç kız, dengesini kaybederek Balıklıgöl'e düştü. Kızın düştüğünü gören bir vatandaş, suya atlayarak kızı kurtardı. Çevredekiler de kızı tutarak yukarı çıkartılmasına yardım etti. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - ŞANLIURFA