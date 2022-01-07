Üye Girişi
KIRKLARELİ - Balkan geleneği Koleda bu yıl da sürdürülecek - Son Dakika

KIRKLARELİ - Balkan geleneği Koleda bu yıl da sürdürülecek

07.01.2022 10:01

Balkan geleneği olarak bilinen "Koleda" etkinliği, Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde yarın akşam kutlanacak.

Balkan geleneği olarak bilinen "Koleda" etkinliği, Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde yarın akşam kutlanacak.

Büyükmandıra Belediyesi ve Atatürk İlkokulu ile Cumhuriyet Ortaokulu okul aile birliklerince organize edilen etkinlikte gençler maskeler takacak, yüzlerini boyayıp, çarşaflara sarınarak birbirlerini korkutacak.

Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen, AA muhabirine, etkinlik için titiz bir çalışma yapıldığını, Balkan geleneklerine sahip çıkmak için düzenleyecekleri organizasyona 10 bin kişinin katılmasını beklediklerini söyledi.

Etkinliğin eğlenceli geçeceğine inandığını bildiren Çölgeçen, herkesi beldeye davet etti.

Bu tür geleneklerin önemli olduğunun altını çizen Çölgeçen, şunları dile getirdi:

"Bir Balkan geleneği olan Koleda, kışın en soğuk gecelerinde kutlanıyor. Koleda gecesinde aile bireyleri, konu komşu toplanıp, ailenin ileri gelenleri, büyükleri, kötü ve karamsar düşünceleri temsil eden kıyafetler giyerek hikayeler anlatırlar. Bu hikayeler anlatılırken bazı karamsarlık ve kötü düşünce sembolü olan kıyafetler de giyilir, giyilen bu kıyafetler tamamen karamsarlığı ve kötülüğü sembol eder."

Koleda etkinliğinde neler yapılıyor?

"Koleda" etkinliğinde her evde mutlaka kabak pişiriliyor.

Aile halkı, komşular ve akrabaların katıldığı gecede çarşaflara sarınan gençler, komşularını sesler çıkararak korkutuyor.

Daha sonra yakılan ateşin etrafında toplanan vatandaşlar, konser eşliğinde eğleniyor. Katılımcılara kabak tatlıları ikram ediliyor.

KIRKLARELİ - Balkan geleneği Koleda bu yıl da sürdürülecek
KIRKLARELİ - Balkan geleneği Koleda bu yıl da sürdürülecek
KIRKLARELİ - Balkan geleneği Koleda bu yıl da sürdürülecek

YORUMLAR
500

Ersan Çölgeçen, Büyükmandıra, Cumhuriyet, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRKLARELİ - Balkan geleneği Koleda bu yıl da sürdürülecek - Son Dakika


Kazakistan'daki protestolarda 3 polis memurunun kafaları kesilerek infaz edildiği ortaya çıktı Kazakistan'daki protestolarda 3 polis memurunun kafaları kesilerek infaz edildiği ortaya çıktı         
10:18
Son dakika! Sağlık sistemi tehlikede! Türkiye'yi ilgilendiren vaka uyarısı geldi Son dakika! Sağlık sistemi tehlikede! Türkiye'yi ilgilendiren vaka uyarısı geldi         
10:16
DSÖ: Omicron son varyant olmayacak, virüs evrim geçirmeye devam ediyor DSÖ: Omicron son varyant olmayacak, virüs evrim geçirmeye devam ediyor         
10:06
Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu         
09:55
Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş         
08:44
Ankara kulislerinde hareketlilik! Millet İttifakı genişliyor mu? Ankara kulislerinde hareketlilik! Millet İttifakı genişliyor mu?         
08:18
Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi         
00:58
Son Dakika: Türkiye'de 6 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 156 kişi vefat etti, 68 bin 413 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 6 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 156 kişi vefat etti, 68 bin 413 yeni vaka tespit edildi         
20:04
AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip         
17:44
Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız         
17:19
TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yaptı, sonra da şarkı söyledi TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yaptı, sonra da şarkı söyledi         
16:56
Deren Talu'dan romantik paylaşımlar! Sevgilisiyle verdiği pozları peş peşe yayınladı Deren Talu'dan romantik paylaşımlar! Sevgilisiyle verdiği pozları peş peşe yayınladı         
16:42
Aynı aileden 7 kişinin ölümüne sebep olmanın bedeli, sadece 12 yıl hapis Aynı aileden 7 kişinin ölümüne sebep olmanın bedeli, sadece 12 yıl hapis         
16:01
Yangın yerine dönen Kazakistan'da olup bitenin özeti Yangın yerine dönen Kazakistan'da olup bitenin özeti         
15:17
Gökhan Özoğuz, benzine gelen zamlara isyan etti Gökhan Özoğuz, benzine gelen zamlara isyan etti         
15:08
İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı         
14:24
Olay hakem Zorbay Küçük ilk haftada maç aldı! Olay hakem Zorbay Küçük ilk haftada maç aldı!         
13:15

Son Dakika Haberleri
10:16 Son dakika! Sağlık sistemi tehlikede! Türkiye'yi ilgilendiren vaka uyarısı geldi
10:15 İbrahim Tatlıses koronavirüsü yendi
10:11 Fenerbahçe eski başkanı koronavirüse yakalandı! Aziz Yıldırım hastaneye kaldırıldı
10:08 İneği engelli buzağı doğuran adam, ağlayarak yardım istiyor
10:06 DSÖ: Omicron son varyant olmayacak, virüs evrim geçirmeye devam ediyor
10:03 Son dakika: Kazakistan'daki olaylar kripto para piyasasını da etkiledi! Bitcoin 41 bin dolar seviyelerine kadar düştü
10:01 Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı
09:55 Fatih Öztürk 1 yılda 3 kez koronavirüse yakalandı
09:54 Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu
09:46 İnekler, sanal gerçeklik ile tanıştı! Aksaraylı üretici, süt verimini yükseltmeyi amaçlıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2022 10:29:03. #1.12#
SON DAKİKA: KIRKLARELİ - Balkan geleneği Koleda bu yıl da sürdürülecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement