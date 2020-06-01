Balkan ülkeleri Kovid-19 önlemlerini kaldırmaya devam ediyor - Son Dakika

Balkan ülkeleri Kovid-19 önlemlerini kaldırmaya devam ediyor

Balkan ülkeleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında aldıkları katı tedbirleri kademeli olarak kaldırmayı sürdürdü.

Balkan ülkeleri Kovid-19 önlemlerini kaldırmaya devam ediyor, System.String[]

Balkan ülkeleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında aldıkları katı tedbirleri kademeli olarak kaldırmayı sürdürdü.

Kosova, bugünden itibaren tüm komşuları ile kara sınırlarını yeniden açarken, Sağlık Bakanı Arben Vitia, ülkeye girerken negatif test sonucu ibraz edenlerin karantinaya alınmayacağını, test sonucu olmayanların ise 7 gün ev karantinasında kalmak zorunda olacağını duyurdu.

Kosova'da ayrıca, özel ve devlete ait kreşler ile restoranlar da yeniden açılırken, ticari araçlar da yeniden hizmet vermeye başladı.

Ülkedeki vaka sayısı 1070, can kaybı 30 olarak açıklanırken, bugüne kadar 841 kişinin sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Aktif Kovid-19 vakası bulunmayan Karadağ da bugünden itibaren komşuları Bosna Hersek, Arnavutluk, Hırvatistan ve Sırbistan ile kara sınırlarını yeniden açtı.

Öte yandan, daha önce bazı Avrupa ülkelerinden turistlerin gelmesine de izin veren Karadağ, ilk yabancı turist gruplarını da ağırlamaya başladı. Başbakanlık Halkla İlişkiler Ofisi, farklı Avrupa ülkelerinden yabancı turistlerin Herceg Novi, Tivat ve Ulcinj şehirlerine geldiğini duyurdu.

Bu arada, Karadağ'da gece kulüpleri ve barlar da yeniden açılırken, en fazla 200 kişinin katılması ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi kaydıyla düğün ve cenaze törenlerine de müsaade edildi.

Bosna Hersek'te tren seferleri başladı

Bosna Hersek de komşuları Hırvatistan, Sırbistan ve Karadağ ile kara sınırlarını yeniden açtı.

Daha önce 10 Avrupa ülkesinden turistleri kabul edeceğini açıklayan Hırvatistan, bu ülkeler arasında bulunmayan Bosna Hersek'ten yalnızca Hırvatistan vatandaşlığı ya da ülkede oturma izni olanlar ile mal taşıyan tır şoförlerinin ülkeye girişine izin vereceğini duyurdu.

Bosna Hersek'te bugün ayrıca Saraybosna, Tuzla ve Mostar'daki uluslararası havaalanları da uçuşlara açıldı, şehirler arası tren seferleri yeniden başladı.

Ülkedeki vaka sayısı 2 bin 510, can kaybı ise 153 olarak açıklanırken, bugüne kadar 1862 kişi sağlığına kavuştu.

Sırbistan da Bosna Hersek, Kuzey Makedonya ve Karadağ ile kara sınırlarını açarken, bugünden itibaren açık alanda 1000 kişiye kadar katılımlı organizasyonlara da izin verilmeye başlandı.

Vaka sayısı 11 bin 412 olan Sırbistan'da 243 kişi öldü, 6 bin 698 kişi ise iyileşti.

- Arnavutluk'ta kreşler açıldı

Arnavutluk'ta salgın önlemlerinin hafifletilmesi kapsamında bugün ikinci aşamaya geçildi.

Ülke genelinde insanların ve araçların serbest dolaşımına izin verilirken, özel ve devlete ait kreşler açıldı. Arnavutluk da komşuları ile kara sınırlarını yeniden açarken, spor müsabakalarının seyircisiz oynanmasına izin verildi. Ülkedeki parklar da açıldı.

Vaka sayısı 1143 olan ülkede, 877 kişi iyileşti, 33 kişi hayatını kaybetti.

- Kuzey Makedonya'da iki kabine üyesi kendini tecrit etti

Kuzey Makedonya'da da tedbirler kademeli olarak kaldırılmaya devam ederken Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, daha önce iki kez uzatılan OHAL'i 31 Mayıs'tan itibaren 14 gün daha uzattı.

Bu arada, dün Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayan milletvekili Muhamed Zekiri ile temasta oldukları için Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mila Carovska ile Enformasyon Toplumu ve Yönetim Bakanı Damjan Mançevski kendilerini tecrit etti.

Ülkede 2 bin 226 kişiye Kovid-19 tanısı konarken, 133 kişi hayatını kaybetti, 1552 kişi iyileşti.

Polonya'da iç hat uçuşları başladı

Öte yandan, Polonya'da 2 aydan fazla bir süre ara verilen uçak seyahatleri başladı. Başkent Varşova ile Gdansk, Krakow, Szczecin ve Wroclaw şehirleri arasındaki uçuşlar bugün yeniden yapıldı. Uçuşlarda mürettebata maske ve tek kullanımlık plastik eldiven kullanma zorunluluğu getirilirken, yolcuların vücut ısılarının uçağa biniş öncesinde kontrol edileceği bildirildi.

Polonya Film Festivali ise salgın nedeniyle internet ortamına taşındı. Yaklaşık 60 yıldır süren festival, dünya genelinden 200'e yakın filmin katılımıyla 7 Haziran'a kadar sürecek. Jüri ve sinema severler, filmleri dijital platformdan izleme imkanı bulacak.

Ülkedeki vaka sayısı 23 bin 786, can kaybı ise 1064 olarak açıklandı.

Sırbistan Karadağ, Hırvatistan, Arnavutluk, Saraybosna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 01:35 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balkan ülkeleri Kovid-19 önlemlerini kaldırmaya devam ediyor - Son Dakika

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